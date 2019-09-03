شكرا لقرائتكم تطوير مركز شباب محمد صلاح فى نجريج بتكلفة 20 مليون جنيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأت وزارة الشباب والرياضة فى أعمال تطوير مركز شباب محمد صلاح فى قرية نجريج بمسقط رأس نجم ليفربول الإنجليزى بمحافظة الغربية، بتكلفة تزيد عن 20 مليون جنيه. وتشمل أعمال التطوير إنشاء معلب قانونى، ووحدة مدرجات بسعة 300 مشجع وغرف خلع ملابس وأعمال حفر السور ومكاتب إدارية على أن يتم الانتهاء من أعمال التطوير خلال 8 أشهر. Advertisements وسيتم إعادة رفع كفاءة المبنى الرئيسي وتجهيزه وقاعات اجتماعات ليستقبل أهالي المركز بعد الانتهاء منه. وتهتم وزارة الشباب والرياضة بتطوير عددا من مراكز الشباب بالمحافظات لتوفير الأنشطة الرياضية والثقافية.

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