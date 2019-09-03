شكرا لقرائتكم جولة فى الأهرامات لحكام بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد نصر شعبان رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة التى تستضيفها مصر بدءا من يوم الخميس، إقامة جولة لحكام البطولة فى الأهرامات اليوم . Advertisements يشار إلى أن صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية تستضيف مباريات المجموعتين الأولى والثانية، فيما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة فى استاد القاهرة. وتضم المجموعة الأولى: مصر - البرازيل - الصين - الكاميرون - بورتريكو ، و يأتى فى المجموعة الثانية: كندا - إيطاليا - كوريا - المكسيك - أمريكا ، على أن يتواجد فى المجموعة الثالثة: الأرجنتين - بيلاروسيا - رومانيا - روسيا - تايلاند ، وفى المجموعة الرابعة: بلغاريا - الكونغو - اليابان - بيرو - تركيا.

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