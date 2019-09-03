شكرا لقرائتكم الجزائري حليش يعتزل اللعب الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم يوم الثلاثاء، اعتزال رفيق حليش مدافع فريق مريرينسي البرتغالي، اللعب الدولي.

وقال بلماضي في مؤتمر صحافي عقد يوم الثلاثاء، إن حليش سيسجل مشاركته الأخيرة مع المنتخب الجزائري يوم التاسع من سبتمبر الجاري، وذلك في المباراة الودية المقررة أمام ضيفه منتخب بنين.

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وأضاف: ستكون مناسبة لتوديع هذا اللاعب من الباب الواسع، هو يستحق كل التقدير والاحترام لما قدمه من خدمات للمنتخب.

ولعب حليش (33 عاما) 40 مباراة مع المنتخب الجزائري سجل خلالها ثلاثة أهداف، وشارك مع المنتخب ببطولة كأس العالم في نسختي 2010 و2014، كما توج معه بلقب كأس أمم إفريقيا 2019.

واستدعي حليش أول مرة للمنتخب الجزائري في 31 مايو 2008، وشارك ضمن التشكيل الأساسي للمرة الأولى في المباراة التي تعادل فيها المنتخب سلبيا مع نظيره الرواندي يوم 28 مارس 2009، ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات بطولتي كأس أفريقيا 2010 وكأس العالم 2010.