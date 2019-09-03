شكرا لقرائتكم "صدفة" تقود مختار علي إلى ارتداء قميص النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ولد مختار علي في حي الصفا الواقع في وسط جدة، غرب السعودية، في شهر أكتوبر 1997، وبعد ذلك التاريخ بعقدين كان أول لاعب من المواليد يرتدي قميص المنتخب السعودي في مباراة ودية استعداداً لكأس العالم 2018.

وانتقل مختار علي (21 عاماً) يوم السبت من فيتسيه آرنهايم الهولندي إلى نادي النصر السعودي بعقد يمتد 3 مواسم مقبلة ابتداء من فترة الانتقالات الصيفية.

وشارك مختار عبدالله علي، لاعب فييتسه آرنهايم الهولندي كبديل في مباراة المنتخب السعودي وجامايكا الودية، ليكون أول لاعب من مواليد السعودية يرتدي قميص المنتخب، وذلك بعد قرار الهيئة العامة للرياضة آنذاك بتشكيل لجنة للكشف عن المواهب من مواليد السعودية.



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ويقع حي الصفا في شمال جدة، ويعتبر واحداً من أكبر أحياء المدينة الساحلية السعودية، ويشتهر بكثافته السكنية، وكان يقطن به أيقونة الموسيقى السعودية طلال مداح، ويقع على بعد بضعة كليومترات من مقري قطبي جدة الاتحاد والأهلي

ويقول مقربون من اللاعب أن دخوله عالم كرة القدم كان عن طريق الصدفة، وذلك بعدما ترك السعودية ورحل مع عائلته إلى لندن، وشاهده حينها كشاف للمواهب يلعب مع أصدقائه في أحد شوارع شمال شرق العاصمة لندن وطلب ضمه إلى فئات نادي ليتون أورينت السنية، وبعدها وتحديداً في عام 2008 انتقل إلى صفوف فئات تشيلسي العمرية.



وصل مختار إلى تشيلسي في 2008، وأمضى في صفوفه 9 أعوام، وانطلق منه للمشاركة في صفوف منتخبات إنجلترا تحت 16 و19 عاماً، واحتفل قبل تركه الفريق بالحصول على كأس الاتحاد الإنجليزي تحت 19 عاماً، وتوجه إلى فييتسه آرنهايم في تجربة أوروبية جديدة وذلك شهر يناير 2017 بنظام الإعارة.

ومع فييتسه، عرف مختار علي كرة القدم على مستوى الفريق الأول، واعتمد عليه المدرب هينك فريزر أكثر من مرة في الدوري وبطولة الدوري الأوروبي، وأنهى الموسم الماضي بست مشاركات مع الفريق الأول سجل خلالها هدفاً واحداً في مرمى هيرينفين، وفي الموسم الحالي لم يغادر دكة البدلاء خلال 4 مباريات وغاب عن تشكيلة الخامسة بعد انتقاله إلى النصر، فيما خاض مباراتين مع الفريق الرديف للنادي الهولندي.