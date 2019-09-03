شكرا لقرائتكم سان جيرمان يتعاقد مع حارس ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، التعاقد مع الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد، وإعارة حارسه الفرنسي ألفونس أريولا الى النادي الإسباني، قبيل إقفال باب الانتقالات الصيفية.

وأفاد نادي العاصمة الفرنسية يوم الاثنين أن نافاس (32 عاما) انضم إلى صفوفه بعقد لأربعة أعوام، بينما انتقل أريولا (26 عاما) إلى النادي المدريدي على سبيل الإعارة لعام واحد في صفقة لا تتضمن خيار الشراء النهائي.