بعد سخرية تركي آل الشيخ وخناقة رانيا علواني.. مغردون: نزل اللي ما بيرحمش وبيبو في طريقه للرد

تصدرت أزمة سخرية تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي السابق للأهلي، من مجلس إدارة القلعة الحمراء بعد تعيين السويسري رينيه فايلر مديرا فنيا للفريق عقب فشل المفاوضات مع المدرب الإيطالي لوتشانو سباليتي، مبديًا اندهاشه من عدم وجود رد فعل تجاه ما بدر من رانيا علواني، عضو مجلس الإدارة، مواقع التواصل الاجتماعى.



نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى سخروا من الأزمة كالتالي:

غرد جويا إسلام قائلًا: «نزل اللي ما بيرحمش».



كما غرد هاني الزملكاوي قائلًا: «بيبو في طريقه للرد علي تركي الشيخ».



ودون أحمد يحي قائلًا: « رانيا قالت عليهم.. جمهور جاهل.. ومش بيفهم، وتركي النهارده عايز الساعات».



ودون حساب تحت اسم «جوجل» قائلًا: « بووووووووووووم وعاد ليقصف من جديد، ولكن لم تعد هناك جبهات للقصف فعلواني قامت بالواجب وذياده».



كما قال حساب تحت اسم «إستثنائي»: «ما شاء الله المتابعين على قلب رجل واحد..(حافظين مش فاهمين)».

تركي آل الشيخ

وكان تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي السابق للأهلي، سخر من مجلس إدارة القلعة الحمراء بعد تعيين السويسري رينيه فايلر مديرا فنيا للفريق عقب فشل المفاوضات مع المدرب الإيطالي لوتشانو سباليتي، مبديًا اندهاشه من عدم وجود رد فعل تجاه ما بدر من رانيا علواني، عضو مجلس الإدارة.

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تحدث تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن أزمة رانيا علواني عضو مجلس إدارة الأهلي مع جماهير القلعة الحمراء.

رانيا علواني

وتفاعلت رانيا مع أحد مشجعي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، منذ أيام قليلة، ما أدى إلى انفعال الجماهير عليها في التعليقات بسبب اختيار مدرب الأحمر الجديد السويسري رينيه فايلر، لتؤكد أنها غير مختصة بهذا الملف طالبة منهم توجيه السؤال إلى محمود الخطيب رئيس النادي.

وقال تركي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: "ألا صحيح مش الدنيا قامت على المحترم الذي أخذت صورة معه في السحور خلال شهر رمضان وعقدوا جلسات وظلوا في انعقادات، أين هم من عضوة مجلس الإدارة التي تقول إنها لم تأخذ مثلكم وأهانت الجمهور في حسابها الشخصي، مش هذه التي كانت تصوركم سلفي وأنتم تضحكون».

ونشر تركي آل الشيخ صورة له في رمضان الماضي، رفقة خالد الدرندلي عضو مجلس إدارة الأهلي على مائدة السحور.

وتابع: «تعرف لماذا نشرت هذا البوست وما قبله، لكي أساعدك تستمر وأعطي لك شماعة تعلق عليها أخطاءك».

وأكمل: «أنصحك نصيحة قل عندي شد عضلي في إصبع قدمي اليمين الصغير، وأذهب إلى ألمانيا لتغيير الجو حتى تهدأ الأمور، هي عادتك ولا هاتشتريها».

يذكر أن محمود الخطيب رئيس الأهلي يتردد على ألمانيا من حين لآخر لمتابعة حالته الصحية، وإجراء بعض الفحوصات الطبية.