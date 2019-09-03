«شيلوه من فوقي لأموته».. خناقة عبدالحفيظ وأمير مرتضى.. ورئيس الزمالك: أحذرك من أنصاري ولا تتحدث عن اسيادك

حرب كلامية أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بين سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، ومرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بعد سخرية عبدالحفيظ من حديث المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك أحمد مرتضى منصور.

عبدالحفيظ يسخر

في البداية، سخر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، من التصريحات التي أدلى بها أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، بشأن عودة الفريق الأحمر إلى مستواه المعهود.

كان أمير مرتضى صرح عبر قناة «الحدث اليوم» تعليقًا على تعيين الأهلي لرينيه فايلر كمدرب للفريق قائلا: «نتمنى أن يعود الأهلي لسابق مستواه»، مؤكدًا أن الزمالك رفض التعاقد مع المدرب السويسري.

ورد عبدالحفيظ على أمير مرتضى ضاحكا: «أحدهم قال (أتمنى الأهلي يرجع لسابق مستواه)، فكرني بالمسرحية والراجل اللي بيقول (شيلوه من فوقي لأموته)»، في إشارة إلى تفوق الأهلي على الزمالك مؤخرًا.

عالم افتراضي



وأضاف عبر قناة «الأهلي»: «نحن في عالم وهو في عالم افتراضي، سُنة الحياة بتقول إننا بنكسبك على طول، وانت ممكن تكسبني مرة أو مرتين فقط».

وأتم مدير الكرة بالأهلي تصريحاته قائلا: «فيه ناس لما تعلن عن صفقاتها أو مدير فني بيكون المؤتمر عامل زي الفراشة بتاع الأفراح، وتجيب ماجد الكدواني بتاع فيلم الفرح».

مرتضي يفتح النار

Advertisements

بعد تصريحات عبدالحفيظ، فتح مرتضى منصور، رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك، النار عليه قائلًا: «احذرك من انصاري، سيتعدون عليك بالضرب ويخطفوك من قلب النادي الأهلي».

لا تتحدث عن اسيادك

واضاف مرتضى منصور: «لا تتحدث عن اسيادك ولا عن اولادي مجددًا، أمير مرتضى لا يتقاضى راتبه من الأهلي مثلك يا مرتزق، أمير مرتضى يصرف أمواله من جيبه الخاص متطوعًاـ وحبًا في نادي الزمالك».

واستطرد مرتضى منصور: «اطالب رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب بوقف سيد عبدالحفيظ عند حده».

واختتم رئيس الزمالك تصريحاته قائلا: «أنا عندي رجالة قادرين على تعليم سيد عبدالحفيظ الأدب والاحترام من جديد».