ليفربول يشتعل بسبب أزمة ماني .. النادي الإنجليزي يدرس بيع محمد صلاح

الموجز

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن ليفربول يدرس بيع محمد صلاح، خلال الفترة المقبلة، لتوفير المال من أجل التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند.

وأضافت الصحيفة، أن ليفربول يرى أن الوقت أصبح مانسبا لبيع محمد صلاح، من أجل توفير المال للتعاقد مع أفضل المواهب الشابه في العالم.

وتابعت الصحيفة، أن محمد صلاح يعد النجم المفضل لجماهير ليفربول، حيث فاز بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للبرييمرليج، خلال آخر موسمين.

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الأزمة الأخيرة بين ماني وصلاح

دخل صلاح في أزمة مع زميله ساديو ماني، في مباراة بيرنلي الماضية، بسبب عدم تمرير محمد صلاح الكرة لزميله للسنغالي في 83 من عمر المباراة، الجدل، خاصة وأن ماني كان غير مراقب تماما، وفرصته في التسجيل ستكون كبيرة.

وانفعل ساديو ماني على الطاقم الفني لليفربول عقب تبيدله في الدقيقة 83، بسبب عدم تمرير محمد صلاح الكرة له، لكن يورجن كلوب استطاع السيطرة على غضب السنغالي ساديو ماني.

وجدير بالذكر أن ليفربول يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي .