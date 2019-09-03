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بعد أزمة «ماني وصلاح» .. نصيحة من الحاج ضيوف لمهاجمي ليفربول

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الموجز 

وجه الحاج ضيوف نجم السنغال السابق،في تصريحات لقناة "أون سبورت"  رسالة نصح لنجمي محمد صلاح وساديو ماني، بترك وخوض تجربة جديدة في .

وقال: "لو كنت مكان صلاح أو ماني سأحاول الالتحاق بـ ".

وتابع: "ربما سوف أدفع الأمور تجاه الرحيل إلى الدوري الإسباني، لأنه ما الذي ربحه أكثر مما ربحه بالفعل مع ليفربول".

وأضاف: "أرى أن عليهما البحث عن تحد جديد، بالذهاب إلى ريال مدريد أو للعب بجوار أفضل اللاعبين في العالم".

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