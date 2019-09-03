الموجز وجه الحاج ضيوف نجم السنغال السابق،في تصريحات لقناة "أون سبورت" رسالة نصح لنجمي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني، بترك الدوري الإنجليزي وخوض تجربة جديدة في الدوري الإسباني. وقال: "لو كنت مكان صلاح أو ماني سأحاول الالتحاق بـ ريال مدريد". وتابع: "ربما سوف أدفع الأمور تجاه الرحيل إلى الدوري الإسباني، لأنه ما الذي ربحه أكثر مما ربحه بالفعل مع ليفربول". وأضاف: "أرى أن عليهما البحث عن تحد جديد، بالذهاب إلى ريال مدريد أو برشلونة للعب بجوار أفضل اللاعبين في العالم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد أزمة «ماني وصلاح» .. نصيحة من الحاج ضيوف لمهاجمي ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.