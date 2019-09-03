أعرف أحدث ترتيب للدوري الانجليزي الممتاز بعد مباراة اليوم وانتهاء الجولة الرابعة من البريمرليج

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حافظ ليفربول على صدارة الدوري الانجليزي الممتاز بعد نهاية الجولة الرابعة، وأصبح الفريق الوحيد من فرق الدوري الذي يحقق العلامة الكاملة من الأربع مباريات التي خاضها، ويأتي مانشستر سيتي ثانياً بفارق نقطتين بسبب تعادله في مباراة، ومن المتوقع أن تكون المنافسة محصورة بين الليفر والسيتي مثل العام الماضي،متابعينا الأعزاء تتوقف الآن الدوريات الأوروبية جميعها ومن ضمنها الدوري الانجليزي، بسبب فترة التوقف الخاصة بالأجندة الدولية، التي يخوض فيها المنتخبات الأوروبية مباريات التصفيات الأوروبية لبطولة يورو 2020.



ترتيب جدول الدوري الانجليزي الممتاز بعد مباريات الجولة الرابعة

أكثر فرق الدوري الانجليزي الممتاز حصولاً على اللقب

فريق مانشستر يونايتد فاز 20 مره بالدوري. فريق ليفربول فاز 18 مره بالدوري الانجليزي الممتاز. فاز أرسنال بلقب الدوري الانجليزي الممتاز 13 مره. فاز فريق أفيرتون 9 مرات بلقب الدوري الانجليزي الممتاز. فاز فريق أستون فيلا بلقب الدوري الانجليزي 7 مرات. فاز مانشستر سيتي بالقب 6 مرات أخرهم العام الماضي. فاز تشيلسي الأنجليزي بلقب البريمرليج 6 مرات.

بداية تغير أسم الدوري الانجليزي الممتاز

تم تغيير أسم الدوري الانجليزي الممتاز من أسمه القديم الدوري الانجليزي للمحترفين، إلي أسمه الحالي الدوري الانجليزي الممتاز عام 1992، الذي أستمر بمسماه القديم 104 سنة، وتم عقد اجتماعه الأول لتوقيع ميثاق البطولة 17 يوليو 1991، وتم البدا في العمل على جلب الرعاة للبطولة وإصدار الترخيص الخاص بالبث التلفزيوني في 27 مايو 1992، وتم أنشاء وإشهار الدوري كشركة.