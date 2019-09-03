شبيه صلاح (5).. حين عثر لوفرين عليه يسير وحيدا بدراجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

"ماذا تفعل هنا يامو؟".. بهذه الكلمات أخذ لوفرين، يُنادي على زميله بصفوف ليفربول الإنجليزي ولكنه لم يرد واكتفى بابتسامة وأكمل في طريقه.

يُقال إن للإنسان منا 40 قرينًا ربما يكون الأمر هكذا ولكن كل منهم في بقعة مختلفة في وجه الأرض فلا أحد يعلم شيئًا عن قرينه.

وإذا كنت أحد المشاهير حول العالم في مجال ما يلقى رواجًا لدى الجمهور، فماذا سيحدث لأقرانك؟

الخليج 365 يستعرض خلال سلسلة حلقات متتالية تحمل اسم "شبيه صلاح"، قصة كل قرين للاعب المصري المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي.

يبدو أن محمد صلاح، لا يسير بمفرده فقط في شوارع مدينة ليفربول بل بأنحاء انجلترا فهناك أكثر من قرين له في بلاد تخطى تعداداها السكاني الـ 66 مليون نسمة في النصف الثاني من عام 2017.

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فعقب مباراة ليفربول ونظيره ساوثهامبتون في الموسم الماضي 2019/2018 بالدوري الإنجليزي لاحظ ديان لوفرين شابًا يرتدي زي ليفربول ويُشبه في هيئته محمد صلاح يصطحب دراجته في رحلة العودة لمنزله.

"هاي مو.. ماذا تفعل هنا"، يلتفت الشاب لينظر من يصيح بهذا السؤال فيجده لوفرين فيبتسم قبل أن يردد أغنية جمهور ليفربول الشهيرة لمحمد صلاح.

لوفرين نشر الفيديو الذي التقطه صدفة خلال تصويره مقطع فيديو من داخل سيارته، على حسابه بموقع انستجرام، مُذيلاً إياه بتعليق:" كان يريد قضاء بعض الوقت مع نفسه، لذلك أخذ دراجته عقب مباراة ساوثهامبتون"، في إشارة منه لمحمد صلاح الذي سجل هدفًا خلال هذه المباراة.

ولكن يبدو أن هذا القرين صاحب الدراجة ليس الوحيد في انجلترا؛ حيث احتشدت بعض جماهير ليفربول حول شابًا أخر حضر مباراة فريقهم أمام آرسنال بالدوري الإنجليزي موسم 2017/2018 ليغنوا أغنيتهم الشهير لمحمد صلاح ليحتفل معهم قرينه الأخر.