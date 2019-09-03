شوبير: جدول الدوري معد مسبقا.. ولن يحتاج سوى تعديلات بسيطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام عادل المحمدي:

أكد أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أن جدول الدوري العام للموسم الجديد جاهز مسبقًا، ولا حاجة إلى استقدام خبير إنجليزي لإعداده.

وأضاف شوبير في برنامجه "مع شوبير" الإذاعي: "لدينا شباب ذو كفاءة عالية وقادر على وضع جدول بطولة الدوري العام"، مستشهدًا بشركة تذكرتي.

وأُسست شركة تذكرتي قبل بطولة الأمم الأفريقية الماضية والتي احتضنتها مصر لتنظيم عملية بيع التذاكر ومحاربة السوق السوداء، لتُحقق نجاح مُلفت للغاية.

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وتابع: "هناك شاب اسمه طارق عزت يشغل حاليًا منصب مدير إدارة العمليات والمسابقات في الاتحاد الإماراتي ،وقد تمت الاستعانه به من قبل بالتجربة الإسبانية والإنجليزية والسعودية والإماراتية".

وأكمل: "الجدول الموضوع مسبقا تقام فيه المباريات أيام الخميس والجمعة والسبت، ولكن مشكلة إقامة المباريات الإفريقية في تلك الأيام ربما تُغير موعد المباريات المحلية لتصبح أحد أيام الإتنين أو الثلاثاء أو الأربعاء".

واختتم: "أتمنى تحقيق الاستفادة الكاملة من شبابنا والاعتماد عليهم بدلاً من التفكير في خبير إنجليزي، ودعم اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة لمحاسبتهم فيما بعد".