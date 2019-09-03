بعد إغلاق الميركاتو.. تعرف على أغلى 10 صفقات في أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

استعدت أندية أوروبا للموسم الجديد (2019-2020) بالشكل المثالي، كما شهد اليوم الأخير لسوق الانتقالات الصيفية نشاطا هائلا انتهى بانتقال الإيطالي ماورو إيكادري مهاجم إنتر ميلان معارًا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

صفقة إعارة إيكاردي إلى باريس تحققت لتكون بمثابة نهاية -ولو مؤقتة- لفترة صعبة عاشها صاحب الـ26 عامًا مع الفريق الإيطالي، بعدما خسر شارة القيادة في فبراير الماضي بجانب تقلص مشاركته في الفترة المتبقية من الموسم الماضي وذلك بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق لتجديد عقده.

إيكاردي لم يكن أولى صفقات باريس، حيث تعاقد النادي في الساعات الأخيرة من الميركاتو مع الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس من ريال مدريد الإسباني، مع انتقال الحارس الفرنسي ألفونس أريولا إلى الفريق الملكي على سبيل الإعارة حتى لمدة موسم، مع وجود خيار الشراء في نهاية المدة.

أما الصفقة الأغرب فتمثّلت في انتقال المدافع البرازيلي ديفيد لويز من صفوف تشيلسي إلى آرسنال قبل ساعات قليلة من إغلاق الميركاتو في إنجلترا، حيث تمرّد صاحب الـ32 عامًا على البلوز رغم تجديد عقده مع النادي اللندني، ليخوض اللاعب تجربة جديدة بعد تمثيل أندية فيتوريا باهيا البرازيلي وبنفيكا البرتغالي بجانب تشيلسي.

وامتدت إثارة بريميرليج إلى الميركاتو في إنجلترا، حيث أبرمت أندية مانشستر يونايتد وآرسنال ومانشستر سيتي وتوتنهام هذا الصيف الصفقات الأغلى في تاريخها، بعد ضم كل من الإنجليزي هاري ماجواير والإيفواري نيكولاس بيبي والإسباني رودريجو والفرنسي تانجي ندومبيلي.

وأصبح ماجواير المنتقل إلى اليونايتد قادما من ليستر سيتي المدافع الأغلى في العالم، إذ كلفت الصفقة الشياطين الحمر مبلغ 87 مليون يورو، ليتراجع الهولندي فيرجيل فان دايك إلى المركز الثاني في قائمة أغلى المدافعين في تاريخ الكرة، حيث انتقل إلى ليفربول قادما من ساوثهامبتون مقابل 84.5 مليون يورو في يناير 2018.

إلا أن الموهبة البرتغالية الصاعدة جواو فيليكس، المنتقل إلى أتلتيكو مدريد الإسباني قادما من بنفيكا البرتغالي، بخلاف كونه الصفقة الأغلى في تاريخ الروخي بلانكوس منذ تأسيس النادي، فرض اسمه رغم صغر سنه بين صفقات الصيف الجاري كأغلى لاعب، متفوقًا على الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم برشلونة الجديد.

أغلى صفقات صيف 2019:

1- جواو فيليكس.. بنفيكا إلى أتلتيكو مدريد.. 136.3 مليون دولار.

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2- أنطوان جريزمان.. أتلتيكو مدريد إلى برشلونة.. 129.8 مليون دولار.

3- إدين هازارد.. تشيلسي إلى ريال مدريد.. 106.8 مليون دولار.

4- هاري ماجواير.. ليستر سيتي إلى مانشستر يونايتد.. 96.5 مليون دولار.

5- نيكولاس بيبي.. ليل إلى آرسنال.. 86.8 مليون دولار.

6- روميلو لوكاكو.. مانشستر يونايتد إلى إنتر ميلان.. 84.4 مليون دولار.

7- لوكاس هيرنانديز.. أتلتيكو مدريد إلى بايرن ميونيخ.. 82 مليون دولار.

8- ماتياس دي ليخت.. أياكس إلى يوفنتوس.. 81.8 مليون دولار.

9- فرانكي دي يونج.. أياكس إلى برشلونة.. 78.8 مليون دولار.

10- رودريجو.. أتلتيكو مدريد إلى مانشستر سيتي.. 75.5 مليون دولار.