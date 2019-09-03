تحديد موعد مباراة "فوت" السنغالي والزمالك بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أخطر مسؤولو نادي "جينيراسيون فوت" السنغالي مسؤولي الزمالك، بموعد مباراة الفريقين في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وحدد النادي السنغال موعد المباراة في تمام السادسة مساءً بالتوقيت المحلي، الثامنة بتوقيت مصر.

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وتقام المباراة يوم السبت 14 سبتمبر، على أن يقام لقاء العودة أحد أيام 27، أو 28، أو 29 من الشهر الجاري.

وكان الزمالك حدد يوم ١٠ سبتمبر الجاري موعدا مبدئيا لسفر بعثة الفريق الابيض إلى السنغال استعدادا لخوض مباراة الذهاب.

وتخطى الزمالك عقبة ديكاداها الصومالي بنتيجة (6-0)، و(7-0) في الدور التمهيدي لدوري الأبطال.