أزمة جديدة بالجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي

يدرس سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الاعتذار عن منصبه بالجهاز الفني الجديد والذي يرأسه السويسري رينيه فايلر.

وكشف مصدر مقرب من قمصان أن الأخير قام بالتحدث مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة ومحمود الخطيب، رئيس النادي، الاعتذار عن منصبه بالجهاز الفني الجديد إلا أنهما طالبوه بالتراجع عن قراراه ومساعدة الجهاز الجديد في عمله.

ويرغب قمصان في الاستقالة بعد تهميش دوره نهائيا بالجهاز الفني الجديد وإبعاده عن منصب المدرب المساعد وتعيينه كمحلل للأداء فقط.

ويتكون الجهاز الجديد للنادي الأهلي من رينيه فايلر مديرًا فنيًا ومعه ثلاثة مساعدين أجانب ( ديفيد سيزا مدرب – توماس بينجيللى للحراس – ميشيل ياناكونى أحمال – سيد عبدالحفيظ مديرًا للكرة – سامي قمصان مدرب مساعد )

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية، في ذهاب دور الـ32 مكن بطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها يوم 14 من الشهر المقبل، في غينيا.