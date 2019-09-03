بعد إنتهاء الميركاتو الصيفي.. تعرف على أبرز صفقات الكالتشيو لهذا الموسم

بعد موسم إنتقالات مشتعل إنتهى موسم الميركاتو الإيطالي رسميًا بالأمس الأثنين ، بكثير من الصفقات القوية والمؤثرة التي ستحدث الفارق في الكالتشيو الموسم الجاري، أبرزها روميلو لوكاكو وألكيسيس سانشيز إلى إنتر ميلان، وماتياس دي ليخت إلى يوفنتوس، وبطل أفريقيا في النسخة الأخيرة الجزائري إسماعيل بن ناصر إلى ميلان.

شهدت الإنتقالات صحوة كبيرة لكل من إنتر وإيه سي ميلان، اللذان يطمحان إلى العودة مرة أخرى إلى أمجادهم، والمنافسة على الدوري الإيطالي، الذي يحتكره اليوفي لنفسه في اَخر 8 سنوات، وتمكنت السيدة العجوز بتدعيم صفوفها بلاعبين على مستوى كبير، وأجرت ذئاب روما التوقيع مع أسماء ستحسن من مستوى الفريق الفترة المقبلة.

ويتصدر إنتر ميلان جدول الكالتشيو بعد بداية قوية مع مدربه الجديد أنطونيو كونتي بالعلامة

الكاملة من مباراتين، ويأتي يوفنتوس في المركز الثاني بـ6 نقاط أيضًا، بينما يقع إيه سي ميلان في المركز الثالث عشر بثلاث نفاط، ونابولي يحتل عاشرًا بثلاث نقاط أيضًا.

وسنعرض لكم أبرز الإنتقالات التي أجريت في الدوري الإيطالي...

إنتر ميلان

أجرت إدارة إنتر ميلان العديد من الصفقات القوية أبرزا التعاقد مع الإيطالي أنطونيو كونتي وتعيينه مدربًا للفريق، خلفًا للمقال سباليتي، وتعاقد مع العديد من الصفقات المميزة على رأسهم التشيلي أليكسس سانشيز، والبلجيكي روميرو لوكاكو، والأوروجواني دييجو جودين.

إيه سي ميلان

وتعاقدت إداره الروسونيري مع المدرب السويسري جيامباولو خلفًا لجاتوزو، وضم عدد مميز من اللاعبين، فقاموا بالتوقيع مع أنتي ريبيتش من

أينتراخت فرانكفورت، وثيو هيرنانديز قادمًا ريال مدريد ، والجزائري إسماعيل بن ناصر.

يوفنتوس

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تعد أبرز صفقات السيدة العجوز هي التعاقد مع المدير الفني الإيطالي ماورزيو ساري بديلًا عن ماسمليانو أليجري، وأجرت إدارة اليوفي صفقات قوية لتدعيم كل أرجاء الملعب، فتعاقدت في الدفاع مع الهزلندي ماتياس دي ليخت، والتركي ميريح ديميرال، وعودة الأسطوة بوفون مرة أخرى، والبرازيلي دانيلو، وفي خط الوسط إنتدب كلًا من رامسي من أرسنال ورابيوت لاعب باريس سان جيرمان، وكلاهما في صفقة إنتقال حر.

نابولي

أجرت كتيبة الإيطالي كارلو أنشيلوتي صفقات عديدة لتدعيم الفريق في الموسم المقبل، وابرزهم المهاجم المخضرم فيرناندو لورينتي قادمًا من توتنهام الإنجليزي، في صفقة إنتقال حر.

وتعاقد مع هيرفينج لوزانو من إيندهوفن الهولندي مقابل 42 مليون يورو، والمدافع اليوناني مانولاس قادمًا من روما في صفقة بلغت حوالي 36 مليون يويو، في عقد يمتد إلى 5 سنوات.

روما

إنتدب زئاب العاصمة صفقات عديدة، على رأسهم هينريك مختاريان لاعب الجانرز السابق، كريس سمولينج، زاباكوستا، كيلينيتش.