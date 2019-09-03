زياش يشن هجومًا عنيًفا على كومان مدرب هولندا بعد تصريحاته الأخيرة

انتقد حكيم زياش نجم المنتخب المغربي وأياكس أمستردام الهلوندي تصريحات رونالد كومان المدير الفني بشأن تصريحاته عن اللاعبين الهولنديين من أصل مغربي، وأن الاتحاد المغربي يدفع لهم المال من أجل اختيار منتخبهم.

و أبدى كومان دهشته من الاعبين المغاربة ذو الجنسية المزدوجة، الذين يفضلون اختيار اللعب للمنتخب المغربي على منتخب الهولندي، مشيرًا إلى ذلك اللاعبين يتم دفع المال لهم من أجل اختيارهم.

وأكمل قائلًا: " الموهبة محمد إحطارين لاعب ايندهوفن إذا تلقى عرضًا ماليًا مغريًا من أجل اللعب

للمغرب، لن نستطع فعل أي شئ، وسيكون من الصعب إقناعهم باللعب للطواحين".ليرد زياش على تلك التصريحات على قناة "NOS " الهولندية، عندما تم سؤاله، قائلًا: " حسنًا ما أعلمه أن هناك ناس تقوم في تلك الأيام بأشياء جنونية، واعتقد أن هذا الشئ جنوني".وأضاف زياش: "هناك بعض الناس يحاولون إحضار أشياء من الجنون والخيال هذه الأيام، ما قاله كومان أيضًا ضرب من الجنون، ولا أعلم أي شيء عنه".وتابع زياش مندهشًا: "إذا فكرتم قليلا ستعلمون أنه لا يوجد أي اتحاد محلي في العالم يقوم بدفع الأموال من أجل اختيار لاعب لقميص بلده، لا وجود لذلك".

وأتم نجم أسود الأطلسي:" اخترت المغرب، لم أتلق أي مبلغ مالي من أجل اللعب لمنتخب بلادي ونفس الأمر بالنسبة لمزراوي والإدريسي وغيرهم".



وكان المغربي محمد احطارين موهبة فريق ايندهوفن رفض اللعب لمنتخب هولندا للشباب تحت 23 عامًا.