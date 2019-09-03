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ميسي على رأس قائمة برشلونة النهائية لخوض منافسات الموسم الجديد

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أعلن الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق الإسباني، عن قائمة الفريق النهائية التي يخوض بها منافسات الموسم الجديد 2019-2020.

وتضم القائمة 24 لاعباً، حيث شهدت اللاعبين الجدد أبرزهم الفرنسي أنطوان جريزمان والظير الإسباني جونيور فيربو، ولم يتواجد لاعبين مثل البرازيلي فيليبي

كوتينيو ورافينيا بعد رحيلهم عن صفوف الفريق خلال فترة الميركاتو.

وأغلقت سوق الانتقالات الصيفية في إسبانيا مساء أمس.

وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى: تير شتيجين، نيتو

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في خط الدفاع: جيرارد بيكيه، توديبو، لينجليت، موسى

واجي، أوميتيتي

في خط الوسط: الكرواتي إفان راكيتيتش، سيرجو بوسكينس، أرثر، نيلسون سيميدو، عثمان ديمبيلى، جوردي ألبا، ألينا، سيرجو روبيرتو، فرانك دي يونج، التشيلي فيدال، الإسباني جونيور فيربو

في خط الهجوم: لويس سواريز، ليونيل ، جريزمان

 ويحتل الفريق الكتالوني المركز الثامن حتى الان بعد نهاية الجولة الثالثة من الموسم الجديد لمسابقة برصيد 4 نقاط.

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