ميودراج يسيتش: أعرف الإسماعيلي جيدًا وواجهته من قبل

تحدث ميودراج يسيتش، المدير الفني الجديد للفريق الأول بنادي الإسماعيلي، عن معرفته بالنادي، وكيفية التعامل معه من الجهاز المعاون.
وقال يسيتش إنه يعلم الإسماعيلى جيدًا وواجه من قبل حينما كان مدربًا للاتفاقالسعودى وفاز عليه بدورة تبوك الودية ، مؤكدًا أن الدراويش فريق كبير يضم لاعبين على مستوى عال.
وأضاف يسيتش أنه حرص على متابعة مبارياتالفريق السابقة للوقوف على قدرات العناصر الموجودة بالفريق ، مشيرًا أن الجهاز المعاون يساعده كثيرًا فى تكوين فكرة كاملة عن الفريق.
ويستعد النادي الإسماعيلي تحت قيادة يسيتش لمواجهة الأهلي الليبي بالبطولة العربية يوم13 سبتمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الـ32 من البطولة العربية.
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