اليوم مواجهة ودية بين طنطا والإنتاج الحربى

يخوض نادى طنطا مساء اليوم مباراته الوديه الـ١١ حين يلتقى مع الإنتاج الحربى بملعبه بالقاهرة فى ظل سخط جماهيرى بلغ مداه أثناء وعقب مباراة الفريق الأخيرة مع الألمنيوم بهتافات حادة ضد اللاعبين بعد أداء فنى متواضع من بعض اللاعبين الذين تعاقد معهم الجهاز الفني.
يأتى قلق جماهير طنطا معاقتراب العد التنازلي لبداية الموسم الكروى بعد أن شاهدت الجماهير سوء حالة بعض اللاعبين وتذبذب مستواهم من مباراة لأخرى بصوره جعلت المدير الفنى لايستقر على تثبيت التشكيل حتى الآن وتأمل الجماهير أن يتم ذلك فى مباراة اليوم مع الإنتاج ثم مباراة بعد غدا مع وادى دجلة وهما الاختبار الحقيقى للاعبين والجهاز الفني بعد أن لعب طنطا مباراه واحده فقط مع أحد فرق الدورى الممتاز وهو حرس الحدود ونال الهزيمة بهدف.
مما أثار غضب الجماهير خصوصًا بعد الهزيمة من فريق أبى قير للأسمدة أحد فرق الدرجة الثانية بهدفين دون رد على ملعب طنطا مع أداء فنى باهت لايرقى لمستوى فريق يستعد للممتاز.
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