غدًا.. انتهاء التصويت لاختيار أفضل رياضى خماسي حديث فى العالم 2019

ينتهى، غدا الأربعاء، التصويت فى استفتاء الاتحاد الدولى للخماسي الحديث لاختيار أفضل رياضى للعبة فى العالم عام 2019 . وفتح الاتحاد الدولى للعبة التصويت فى الاستفتاء العالمى للجماهير من كل أنحاء العالم عبر موقعه الالكترونى الرسمي https://uipmawards.com/ لاختيار أفضل ناشئ وناشئة وافضل لاعب ولاعبة للعمومى رجال وسيدات .

واختير بطل مصر العالمى فرعون الخماسي الحديث صاحب الـ19 عاما احمد الجندى ضمن المرشحين بقائمتى الناشئين والكبار لنيل جائزة الأفضل .

وحقق الجندى خلال العام الحالى ذهبية بطولة كأس العالم التى أقيمت بالقاهرة ثم الفضية والمركز الثانى فى بطولة العالم للناشئين .

ويتنافس الجندى فى قائمة الناشئين لاعبين من سبع دول أخرى هم لوكاس جوتكوفسكى بولندا و ايفان كاماتشو بيلاروسيا وكيم ووشول كوريا الجنوبية وموريشيا جين بابتيستى فرنسا واندريا زيف روسيا وهيرنانديز ايمليانو المكسيك وماتيو تشيشنللى ايطاليا .

وتبدو فرص الجندى افضل فى قائمة الناشئين لاسيما وانه الحائز على نفس اللقب فى العام الماضى وأن كانت حظوظه مع الكبار قائمة ايضا وسيحسم التصويت الجماهيرى النتيجة التى ستميل كفتها تجاه الاقدر على حشد اصوات محبيه وجماهير بلاده للتصويت لصالحه فى هذا الاستفتاء.

ويكشف الاتحاد الدولى للخماسي الحديث عن اسماء المتوجين يوم الجمعة المقبل بينما يحتفى بهم فى احتفالية ضخمة مساء السبت المقبل بالعاصمة المجرية بودابست. بقائمتى الناشئين والكبار لنيل جائزة الأفضل .وحقق الجندى خلال العام الحالى ذهبية بطولة كأس العالم التى أقيمت بالقاهرة ثم الفضية والمركز الثانى فى بطولة العالم للناشئين .ويتنافس الجندى فى قائمة الناشئين لاعبين من سبع دول أخرى هم لوكاس جوتكوفسكى بولندا و ايفان كاماتشو بيلاروسيا وكيم ووشول كوريا الجنوبية وموريشيا جين بابتيستى فرنسا واندريا زيف روسيا وهيرنانديز ايمليانو المكسيك وماتيو تشيشنللى ايطاليا .وتبدو فرص الجندى افضل فى قائمة الناشئين لاسيما وانه الحائز على نفس اللقب فى العام الماضى وأن كانت حظوظه مع الكبار قائمة ايضا وسيحسم التصويت الجماهيرى النتيجة التى ستميل كفتها تجاه الاقدر على حشد اصوات محبيه وجماهير بلاده للتصويت لصالحه فى هذا الاستفتاء.ويكشف الاتحاد الدولى للخماسي الحديث عن اسماء المتوجين يوم الجمعة المقبل بينما يحتفى بهم فى احتفالية ضخمة مساء السبت المقبل بالعاصمة المجرية بودابست.

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