ميودراج يسيتش يعلق على مواجهة الإسماعيلي والأهلي الليبي بالبطولة العربية

تحدث ميودراج يسيتش المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي عن مواجهة الفريق بنظيره الأهلي الليبي بالبطولة العربية. وقال يسيتش أن الوقت ضيق بعض الشىء قبل أول المواجهات الرسمية للفريق أمام اهلى بنى غازى بالبطولة العربية ، لذلك سيبذل قصارى جهدة لمنح اللاعبين التعليمات التى ستساهم فى العبور للدور المقبل بالبطولة. أمام اهلى بنى غازى بالبطولة العربية ، لذلك سيبذل قصارى جهدة لمنح اللاعبين التعليمات التى ستساهم فى العبور للدور المقبل بالبطولة. ويستعد النادي الإسماعيلي تحت قيادة يسيتش لمواجهة الأهلي الليبي بالبطولة العربية يوم13 سبتمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الـ32 من البطولة العربية. وكان أعلن الدروايش عن مساء السبت عن التعاقد مع ميودراج يسيتش خلفًا لمحمود جابر، وليقود الفريق خلال الموسم الجديد والعودة إلى مكانته الطبيعية.

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