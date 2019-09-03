وزير الشباب والرياضة يفتتح معرض الفنون لأوسكار الإبداع الأفريقي

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة معرض الفنون التشكيلية لأوسكار الإبداع الأفريقي ، والذي ينظم ضمن فعاليات أوسكار الإبداع الأفريقي ، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وتستمر فعالياته حتي ١٠ سبتمبر ٢٠١٩، بالقاهرة والفيوم. وضم المعرض لوحات من التصوير الزيتي والتصوير الفوتوغرافي ، والرسم ، وقطع من الأشغال الفنية والكاريكاتير ، للمشاركين من شباب القارة الأفريقية في اوسكار الإبداع الأفريقي.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالأعمال الفنية التي ضمها المعرض ، مؤكدا أن القارة الأفريقية هي القارة الخضراء التي تنعم بالعديد من المواهب الشابة في مختلف المجالات .

يذكر أن أوسكار الإبداع الأفريقي يتم تنظيمه تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ، وفي إطار أسوان عاصمة الشباب الأفريقي، وبمشاركة شباب من دول" السودان ، جنوب السودان، اثيوبيا، تونس، موريتانيا، تنزانيا، الصومال، أوغندا، الكونغو الديمقراطية، تشاد، زامبيا، جزر القمر، مالاوي، نيجيريا، الكاميرون، توجو، كينيا، مدغشقر ، جنوب أفريقيا" إضافة الي مصر. الفوتوغرافي ، والرسم ، وقطع من الأشغال الفنية والكاريكاتير ، للمشاركين من شباب القارة الأفريقية في اوسكار الإبداع الأفريقي.وأشاد وزير الشباب والرياضة بالأعمال الفنية التي ضمها المعرض ، مؤكدا أن القارة الأفريقية هي القارة الخضراء التي تنعم بالعديد من المواهب الشابة في مختلف المجالات .يذكر أن أوسكار الإبداع الأفريقي يتم تنظيمه تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ، وفي إطار أسوان عاصمة الشباب الأفريقي، وبمشاركة شباب من دول" السودان ، جنوب السودان، اثيوبيا، تونس، موريتانيا، تنزانيا، الصومال، أوغندا، الكونغو الديمقراطية، تشاد، زامبيا، جزر القمر، مالاوي، نيجيريا، الكاميرون، توجو، كينيا، مدغشقر ، جنوب أفريقيا" إضافة الي مصر.

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