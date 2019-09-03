أبدى الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني الجديد للإسماعيلي عن إعجابه بالدوري المصري، وأشار أن فلسفته التدريبة تعتمد على اللعب الجماعي. وقال يسيتش أن لكرة المصرية تضم أندية كبيرة مثل الأهلى والزمالك والمصرى وغيرهم ، ولكن عليهم أن يضعوا كامل تركيزهم للعودة من جديد لمنافسة تلك الفرق". ، ولكن عليهم أن يضعوا كامل تركيزهم للعودة من جديد لمنافسة تلك الفرق". وأكد المدرب الصربي أن فلسفته التدريبية تقوم على اللعب الجماعى والتخلص من الضغوط مع تقديم الكرة من أجل المتعة والتى سيترتب عليها النتائج المميزة. الضغوط مع تقديم الكرة من أجل المتعة والتى سيترتب عليها النتائج المميزة. واختتم يسيتش أن تدريبة للدراويش يعد أول تجربة له فى مصر ، ويشعر بشغف كبير ويسعى للنهوض وتطوير مستوى الفريق وتحقيق الطموحات الموضوعة من قبل مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميودراج يسيتش: الكرة المصرية تضم أندية كبيرة مثل الأهلي والزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.