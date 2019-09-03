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صفقات ريال مدريد في صيف 2019
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ميندي
ميندي من أولمبيك ليون = 48 مليون يورو – عقد مدته 6 سنوات
ميليتاو
إيدر ميليتاو من بورتو = 50 مليون يورو
يوفيتش
لوكا يوفيتش من إنتراخت فرانكفورت = 60 مليون يورو
آريولا
ألفونس آريولا من باريس سان جيرمان = إعارة حتى يونيه 2020
رودريجو
رودريجو سيلفا من سانتوس = 45 مليون يورو – عقد مدته 6 سنوات
خاميس
خاميس رودريجيز من باير ميونخ - عودة من الإعارة
كوبو
تاكيفوسا كوبو من أف سي طوكيو = انتقال حر
سورو
ألبيرتو سورو من ريال سرقسطة = 3 مليون يورو - عقد مدته 5 سنوات
أجرت إدارة ريال مدريد تحديثًا على قائمة الفريق، في اليوم التالي لغلق سوق الانتقالات الصيفية 2019، بإدراج اسم الحارس الفرنسي “ألفونس آريولا” بدلاً من الحارس الكوستاريكي “كيلور نافاس” الذي رحل بحوالي 16 مليون يورو إلى باريس سان جيرمان ليلة أمس الاثنين.
واكتفى ريال مدريد بحارسين فقط في قائمته الرسمية بالدوري الإسباني موسم 2020/2019، هما تيبو كورتوا وألفونس آريولا، على أمل التوقيع مع حارس مُخضرم تجاوز الـ 35 عامًا في صفقة مجانية خلال الأيام القادمة.
وكان ريال مدريد أعار حارسه الأوكراني “آندري لونين” لريال سوسيداد ليلحق بصانع الألعاب النرويجي الشاب “مارتن أوديجارد”، وبعدها بعدة أيام أعار نجل زين الدين زيدان (لوكا) إلى نادي راسينج سانتاندير في السيجوندا، ما أحدث فراغًا واضحًا في مركز حراسة المرمى.
والتالي القائمة المعلنة من رابطة الدوري الإسباني:
حراسة المرمى: آريولا – كورتوا
الدفاع: كاربخال – راموس – فاران – ناتشو – مارسيلو – أودريوزولا – ميليتاو – ميندي
الوسط: كروس – مودريتش – فالفيردي – أسينسيو – براهيم دياز – إيسكو – خاميس رودريجز – لوكاس فاسكيز – إدين هازارد – رودريجو
الهجوم: ماريانو دياز – كريم بنزيمة – جاريث بيل – فينيسيوس جونيور – لوكا يوفيتش
كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يُجري تحديثًا خجولاً على قائمته الرسمية “المنقوصة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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