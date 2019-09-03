ريال مدريد يُجري تحديثًا خجولاً على قائمته الرسمية “المنقوصة”

أجرت إدارة ريال مدريد تحديثًا على قائمة الفريق، في اليوم التالي لغلق سوق الانتقالات الصيفية 2019، بإدراج اسم الحارس الفرنسي “ألفونس آريولا” بدلاً من الحارس الكوستاريكي “كيلور نافاس” الذي رحل بحوالي 16 مليون يورو إلى باريس سان جيرمان ليلة أمس الاثنين.

واكتفى ريال مدريد بحارسين فقط في قائمته الرسمية بالدوري الإسباني موسم 2020/2019، هما تيبو كورتوا وألفونس آريولا، على أمل التوقيع مع حارس مُخضرم تجاوز الـ 35 عامًا في صفقة مجانية خلال الأيام القادمة.

وكان ريال مدريد أعار حارسه الأوكراني “آندري لونين” لريال سوسيداد ليلحق بصانع الألعاب النرويجي الشاب “مارتن أوديجارد”، وبعدها بعدة أيام أعار نجل زين الدين زيدان (لوكا) إلى نادي راسينج سانتاندير في السيجوندا، ما أحدث فراغًا واضحًا في مركز حراسة المرمى.

والتالي القائمة المعلنة من رابطة الدوري الإسباني :

حراسة المرمى: آريولا – كورتوا

الدفاع: كاربخال – راموس – فاران – ناتشو – مارسيلو – أودريوزولا – ميليتاو – ميندي

الوسط: كروس – مودريتش – فالفيردي – أسينسيو – براهيم دياز – إيسكو – خاميس رودريجز – لوكاس فاسكيز – إدين هازارد – رودريجو

الهجوم: ماريانو دياز – كريم بنزيمة – جاريث بيل – فينيسيوس جونيور – لوكا يوفيتش