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ريال مدريد يُجري تحديثًا خجولاً على قائمته الرسمية “المنقوصة”

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محمود ماهر 0 تبليغ

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صفقات في صيف 2019

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صفقات ريال مدريد في صيف 2019

ميندي

ميندي من أولمبيك ليون = 48 مليون يورو – عقد مدته 6 سنوات

ميندي

ميليتاو

إيدر ميليتاو من بورتو = 50 مليون يورو

ميليتاو

يوفيتش

لوكا يوفيتش من إنتراخت فرانكفورت = 60 مليون يورو

يوفيتش

آريولا

ألفونس آريولا من باريس سان جيرمان = إعارة حتى يونيه 2020

آريولا

رودريجو

رودريجو سيلفا من سانتوس = 45 مليون يورو – عقد مدته 6 سنوات

رودريجو

خاميس

خاميس رودريجيز من باير ميونخ - عودة من الإعارة

خاميس

كوبو

تاكيفوسا كوبو من أف سي طوكيو = انتقال حر

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كوبو

سورو

ألبيرتو سورو من ريال سرقسطة = 3 مليون يورو - عقد مدته 5 سنوات

سورو

أجرت إدارة ريال مدريد تحديثًا على قائمة الفريق، في اليوم التالي لغلق سوق الانتقالات الصيفية 2019، بإدراج اسم الحارس الفرنسي ألفونس آريولا بدلاً من الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس الذي رحل بحوالي 16 مليون يورو إلى باريس سان جيرمان ليلة أمس الاثنين.

واكتفى ريال مدريد بحارسين فقط في قائمته الرسمية بالدوري الإسباني موسم 2020/2019، هما تيبو كورتوا وألفونس آريولا، على أمل التوقيع مع حارس مُخضرم تجاوز الـ 35 عامًا في صفقة مجانية خلال الأيام القادمة.

وكان ريال مدريد أعار حارسه الأوكراني “آندري لونين” لريال سوسيداد ليلحق بصانع الألعاب النرويجي الشاب “مارتن أوديجارد”، وبعدها بعدة أيام أعار نجل زين الدين زيدان (لوكا) إلى نادي راسينج سانتاندير في السيجوندا، ما أحدث فراغًا واضحًا في مركز حراسة المرمى.

والتالي القائمة المعلنة من رابطة :

صورة مركبة لنافاس وأريولا (صور : Besoccer)
صورة مركبة لنافاس وأريولا (صور : Besoccer)

حراسة المرمى: آريولا كورتوا

الدفاع: كاربخال راموس فاران ناتشو مارسيلو أودريوزولا ميليتاو ميندي

الوسط: كروس مودريتش فالفيردي أسينسيو براهيم دياز إيسكو خاميس رودريجز لوكاس فاسكيز إدين هازارد رودريجو

الهجوم: ماريانو دياز كريم بنزيمة جاريث بيل فينيسيوس جونيور لوكا يوفيتش

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