رياضة | أزمة جديدة تهدد ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة جديدة تهدد ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فشل نادي ريال مدريد الإسباني في بيع لاعبه البرازيلي لوكاس سيلفا صاحب الـ26 عامًا في أوروبا خلال فترة الانتقالات الصيفية التي أغلقت أمس.

ويشكل لوكاس ليفا أزمة جديدة لفريق ريال مدريد حيث يتدريب منفردًا وليس مع زملائه في المدرينة الرياضية للنادي في فالديباس نظرا لعدم حصوله على إذن بالعمل في إسبانيا.

Advertisements

وأصبح ريال مدريد في ورطة لبيع لوكاس ليفا إلى أندية الدوري الأرجنتيني أو الدوري الميكسيكي أو الدوري القطري حتى 5 سبتمبر وإذا لم يتمكن فسيبقى مستبعدا داخل قفص ريال مدريد دون المشاركة في مباريات أو تدريبات.

وبات ريال مدريد مضطرًا لدفع راتب بقيمة مليوني يورو صافي عن كل موسم إذا فشل في بيع لوكاس ليفا الذي كان يرغب في الانتقال إلى الدوري الإيطالي عبر بوابة جنوى ولكن لم تكتمل الصفقة بسبب عدم تقدمهم بعرض رسمي.

كان ريال مدريد قد تعاقد مع لوكاس ليفا من نادي كروزيرو البرازيلي في صيف عام 2015 مقابل 16 مليون يورو، واكتشف إصابته في القلب في عام 2016 ثم أمضى اللاعب فترة إعارة في أولمبيك مارسيليا الفرنسي وكروزيرو البرازيلي قبل العودة من الجديد لريال مدريد ة وفي صيف 2016، لكنه فشل في تجاوز الفحص الطبي لفريق سبورتنج لشبونة بسبب مشاكل في القلب