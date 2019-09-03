رياضة | زيدان يبحث عن الطريقة الأمثل لـ ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يبحث عن الطريقة الأمثل لـ ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم يجد زين الدين زيدان طريقته في ريال مدريد هذا الموسم ولم يكرر المدرب بداية من الحادي عشر حتى الآن، ويضم 17 لاعبًا مختلفًا منذ البداية في المباريات الثلاث.

أجبرته الإصابات على الاعتماد على مجموعة محددة، لكن التغييرات قد حدثت بالفعل.

بدأ زيدان 4-3-3 ضد سيلتا فيجو، الذي حقق فوزه الوحيد في هذا الموسم.

بدأ الفارو على اليمين مع تعليق داني كارفاجال ، في حين قام فينيسيوس وجاريث بايل بمحاولة كريم بنزيمة في الهجوم. فاز مدريد 3-1 ، والأشياء تبدو بخير.

ولكن بعد ذلك غيّر استعداده لفريق بلد الوليد ، واختار 4-2-3-1 مع بداية ايسكو و خاميس رودريجيز.

عاد داني كارفاجال إلى الفريق وسارت الأمور على ما يرام ، لكن مدريد كانت تفتقر إلى العض.

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لقد تحول إلى 4-4-2 ، ولكن انتهت المباراة 1-1 عاد 4-4-2 للمباراة الثالثة. لعب لوكا يوفيتش وبنزيما الصدارة وبدأ لوكاس فازكويز ، وكذلك فعل فيرلاند مندي.

سارت الامور بشكل جيد ، ولكن وصول لوكا مودريتش في الشوط الثاني لم يساعد الأشياء.

سبعة منبوذين على الرغم من التغييرات ، أصبح من الواضح أن زيدان لديه عمود فقري.

بدأ كل من كورتوا وسيرجيو راموسو رافييل فارانو كاسميرو و توني كروس و جاريث بيل و بنزيما كل مباراة ، على الرغم من أن اللاعب ويلشمان كان لديه قدم ونصف في الصين قبل شهر واحد.

بدأ ميندي و لوكا يوفيتش يوم الأحد المران منفردان ، ولكن ايدير مليتاو و رودريجو ومازالت المخاطر بعيدة المنال، مع الأخيرين بسبب الإصابة.

لم يستقر زيدان على فريق، وسوف يرغب في استخدام الفاصل الدولي لفعل ذلك بالضبط.