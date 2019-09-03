رياضة | جمال بلماضي يطلق تصريحات نارية ضد الصحافة والإعلام في الجزائر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمال بلماضي يطلق تصريحات نارية ضد الصحافة والإعلام في الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق المدرب الجزائري، جمال بلماضي، والمتوج رفقة منتخب بلاده بكأس أمم أفريقيا 2019، تصريحات نارية، وذلك بخصوص طريقة تعامل الإعلام والصحافة الجزائري، مع جيل الحالي من منتخب محاربي الصحراء، الذي نجح في تحقيق اللقب الثاني للجزائر في بطولات كأس الأمم الأفريقية.

وأشار، بلماضي، إلى كونه قد تلقى إتهامات كبيرة في الفترة الأخيرة، خاصة قبل بداية البطولة، وكان الإعلام يريد إجبار الجهاز الفني على ضم بعض الأسماء بعينها لقائمة منتخب الجزائر، مطالبًا وسائل الإعلام الآن بتقديم إعتذار رسمي لأعضاء المنتخب عن هذه التصرفات.

وأشار جمال بلماضي في تصريحات إلى صحيفة النهار الجزائرية قبل إنطلاق المعسكر المغلق لمحاربي الصحراء في الساعات الماضية: "البطولة كانت صعبة للغاية، ولكن الجيل الحالي من لاعبي منتخب الجزائر قد اكدوا على مدى قوتهم وإحترافيتهم بالرغم من كل الظروف، خاصة من ناحية الضغط و الانضباط داخل المجموعة، وهذا بالإضافة إلى وجود ضغط إعلامي غير طبيعي على المنتخب، يث كان هناك لاعبين تم انتقادهم بصورة مبالغة، هذا الجيل من اللاعبين سيبقى محفورا في ذاكرة الجزائريين، كنا مثل العائلة الواحدة".

وأكمل المدرب الجزائري حديثه مؤكدً بأن تحقيق هذا الإنجاز لايعني بأننا علينا التوقف عن العمل والجهد، فمنتخب ألمانيا فاز ببطولة كأس العالم 2014، وخرج من الدور الأول في بطولة 2018، لا نريد أن يحدث معنا هذا الأمر، نريد أن نبقى في القمة دومًا.