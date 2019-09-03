رياضة | 7 صفقات أشعلت الميركاتو الصيفي مع إيقاف التنفيذ (أسماء)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7 صفقات أشعلت الميركاتو الصيفي مع إيقاف التنفيذ (أسماء) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار على سوق الانتقالات الصيفية في أوروبا، حيث نجحت العديد من الأندية في دعم صفوفها باللاعبين، للمنافسة على الألقاب أو البقاء في منطقة الأمان بالمسابقات التي تشارك فيها.

وشهدت فترة الانتقالات الصيفية الحالية جدلًا كبيرًأ ومناوشات بين الأندية الراغبة في الحصول على اللاعبين، فبعضها نجحت مثل صفقة انتقال إيكاردي من إنتر ميلان إلى باريس سان جيرمان، وبعضها لم يكتب لها النجاح مثل تعثر صفقة انتقال نيمار من النادي الفرنسي إلى برشلونة رغم المحادثات الطويلة التي جرت بين كل الناديين.

وفي هذا التقرير يستعرض الخليج 365 الرياضي أبرز الصفقات التي شغلت الجميع في الميركاتو الصيفي لكنها لم تكتمل لعدة أسباب :-

نيمار

أكثر صفقة شغلت العالم في الميركاتو الصيفي الذي انتهى بالأمس هو انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان إلى برشلونة.

فعلى الرغم من رفع النادي الكتالوني عرضه إلى 170 مليون يوروإلا أن باريس رفض التفريط في نيمار ليقرر الأخير البقاء في ناديه حتى إشعارٍ أخر.

خاميس رودريجيز

ارتبط صانع الألعاب الكولومبي بالرحيل عن ريال مدريد في الميركاتو الصيفي، حيث أبدت عدة أندية رغبتها في التعاقد معه مثل نابولي الإيطالي وأتلتيكو مدريد.

وعلى الرغم من كثرة الأخبار التي ربطته خاميس بالرحيل عن النادي الملكي إلا أنه شارك بشكل طبيعي جدًا مع ريال مدريد في الدوري الإسباني ولم ينتقل إلى أي نادٍ أخر.

ليروي ساني

نجم مانشستر سيتي الإنجليزي كان قريبًأ من العودة إلى الدوري الألماني "البوندسليجا" عن طريق بايرن ميونيخ.

وعلى الرغم من اقتراب الصفقة من الانتهاء إلا أن بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي رفض رحيل اللاعب في أخر لحظة ليتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي ويغيب عن الملاعب لمدة 6 أشهر.

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إيريكسن

وضع نادي ريال مدريد الإسباني الدولي الدنماركي إيريكسين لاعب توتنهام كبديلًا في حالة عدم قدرة النادي الملكي على ضم الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد.

ولم ينجح ريال مدريد في ضم بوجبا ليبتعد أيضًا عن ضم إيريكسن، رغم الأخبار الكثيرة التي ربطته بالانتقال للنادي الملكي، إلا أن الصفقة لم تكتمل.

راكيتيتش

أبدى نادي يوفنتوس الإيطالي رغبته أكثر من مرة رغبته في ضم لاعب وسط برشلونة.

وعلى الرغم من زعم الصحافة في إسبانيا موافقة برشلونة وفالفيردي على رحيل راكيتيش إلا أن الصفقة لم تتم وبقي اللاعب في صفوف برشلونة حتى إشعار أخر.

بوجبا

ارتبط إسم اللاعب الفرنسي بالانتقال من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد، رغم إبداءه رغيته في الانتقال للنادي الملكي على حد زعم الصحافة الإنجليزية والإسبانية.

ولم تكتمل الصفقة رغم رغبة زيدان في ضم بوجبا، وتقديم ريال مدريد عرضًا للنادي الإنجليزي الذي رفض التخلي عنه.

باولو ديبالا

تمسك نادي يوفنتوس الإيطالي بصانع الألعاب الأرجنتيني منعه من الانضمام لصفوف مانشستر يونايتد.

وأبدى النادي الإنجليزي رغبته في أكثر من مرة للتعاقد مع ديبالا لكنه في النهاية بقي في صفوف فريق السيدة العجوز.