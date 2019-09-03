رياضة | دي يونج: يمكنني اللعب بشكل أفضل مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي يونج: يمكنني اللعب بشكل أفضل مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف اللاعب فرينكي دي يونج لاعب برشلونة الإسباني بأنه لا يزال هناك المزيد ليأتي منه في كامب نو.

وقال "إنه جديد بالنسبة للفريق وقد بدأت في جميع المباريات الثلاث على الرغم من أن لدينا الكثير من لاعبي خط الوسط. لكنني أعتقد أنني أستطيع اللعب بشكل أفضل مني حتى الآن.. أنا ألعب".

أنا سعيد لأنني ألعب وأريد فقط أن أتأكد من بقائي في الفريق. "

كما كشفت الصحيفة الإسبانية "ماركا" عن سبب الأداء الضعيف الذي يقدمه فريق برشلونة مع فالفيردي في مسابقة الدوري المحلي حتى الان.

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واضحت الصحيفىة ان إصابة ليونيل ميسي ولويس سواريز وعثمان ديمبيلي تسبب بصداع في رأس إرنستو فالفيردي في خط الهجوم ، لكن يبدو أن مدرب برشلونة لا يعرف أفضل خط وسط لديه حتى الآن.

اختار المدرب الإسباني ثلاث مجموعات مختلفة في وسط فريق برشلونة في ثلاث مبارايات لعبها في الدوري الإسباني.

ولم يكن أي منهم مقنعًا بشكل خاص، فقد فاجأ الجميع بالذهاب لخط الوسط ثلاثة من فرينكي دي يونج وكارليس ألينا وسيرجي روبرتو في ليلة الافتتاح في سان ماميس.

وجاء إيفان راكيتش محل ألينا في الشوط الأول من تلك الهزيمة لنادي أتلتيك في حين أعيد سيرجيو بوسكيتس في الأسبوع التالي ضد ريال بيتيس.