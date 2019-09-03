رياضة | تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 .. نظام جديد ومباريات تمهيدية خارج التوقعات

تنطلق في الساعات المقبلة أولى جولات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وذلك بالنظام الجديد الذي أقره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، والذي ينص على أن تكون التصفيات على ثلاث مراحل، ولن يشارك في المرحلة الأولى المنتخبات الـ26 الأعلى تصنيفًا، وسوف يخوض هذا الدور نحو 28 منتخبًا فقط من قارة أفريقيا، وفي المرحلة الثانية سيتم وضع الـ14 منتخب الصاعدين من المرحلة الأولى بجانب ال26 منتخب الأعلى في التنصيف من أجل بدء دور المجموعات على أن يتم تقسيمهم إلى 10 مجموعات، تضم كل واحدة 4 منتخبات، وبعد ذلك ستبدأ المرحلة الأخيرة، حيث سيتم صعود ال10 منتخبات أصحاب المراكز الأولى في المجموعات، ويتم تقسيمهم حسب تصنيف الفيفا الشهري وقتها، وسيلعب المنتخبات الخمسة أصحاب الصدارة وفقًا للتصنيف مع أحد المنتخبات الأقل في التصنيف.

تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بالنظام جديد ومباريات الدوري التمهيدي

ونستعرض معاكم خلال هذا التقرير من موقع "الخليج 365 الرياضي" أبرز مباريات المرحلة الأولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 فقد جاءت على النحو التالي:

يوم الأربعاء 4 سبتمبر

- يشهد يوم الأربعاء عدة مباريات في إطار تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 حيث سيلعب منتخب بوروندي مع منتخب تنزانيا في مباراة ستقام على العاصمة بوجومبورا، على أن تقام مباراة العودة يوم الأحد المقبل الموافق 8 سبتمبر في العاصمة التنزانية دودوما.

- في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، يلعب منتخب جنوب السودان مباراته الأولى تاريخيًا في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، حيث سيواجه منتخب غينيا الآستوائية في لقاء الذهاب بجنوب السودان، في حين ستكون مباراة العودة يوم الأحد 8 سبتمبر في غينيا الآستوائية.

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يوم الخميس 5 سبتمبر

- ستكون مباراة منتخب السودان أمام تشاد هي المباراة الأبرز في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، حيث ستقام المباراة الأولى في العاصمة التشادية، إنجامينا، في حين ستكون مباراة العودة بين المنتخبين يوم الثلاثاء 10 سبتمبر المقبل في الخرطوم.

- واحدة من المباريات المنتظرة في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 ستكون مباراة منتخب الصومال أمام منتخب زيمبابوي والتي ستكون على العاصمة الصومالية مقديشو، في حين ستكون مباراة العودة أمام الأحد الموافق 8 سبتمبر الجاري في هراري,

يوم الجمعة 6 سبتمبر

- من المتوقع أن تكون مباراة جامبيا وأنجولا واحدة من المباريات القوية في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 خلال مرحلتها الأولى حيث ستلعب المباراة الأولى بين المنتخبين مساء الجمعة في بنجول، في حين ستكون مباراة العودة يوم الثلاثاء المقبل 10 سبتمبر الجاري في العاصمة الـنجولية لواندا.

- ستكون مباراة جزر القمر أمام توجو هي مسك الختام بالنسبة لمباريات الذهاب للمرحلة الأولى في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 حيث ستقام المباراة الأولى يوم الجمعة 6 سبتمبر الجاري في موروني عاصمة جزر القمر في حين ستكون مباراة العودة يوم الثلاثاء 10 سبتمبر في توجو.