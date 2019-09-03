رياضة | المهاجم الإفريقي يهدد بقاء أجايي مع الأهلي

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المهاجم الإفريقي يهدد بقاء أجايي مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بات النيجيري جونيور أجايي مهاجم فريق الكرة بالنادي الأهلي مهدد بالرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير بعد فرمان لجنة التخطيط برئاسة طه إسماعيل.
ويمر جونيور أجايي لاعب فريق النادي الأهلي بمرحلة من التجاهل داخل الفريق منذ عهد مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق الأحمر ابتعد بسببها عن المشاركة في المباريات المحلية والإفريقية وبات مهدد بالرحيل عن المارد الأحمر.
وجاء ذلك من جانب لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي بعد فشل لجنة التعاقدات بالنادي الأحمر برئاسة أمير توفيق في تسويق المغربي وليد أزارو في الدوريات العربية أو الأورويبة للتعاقد مع مهاجم إفريقي جديد، لتستقر اللجنة على ضرورة التخلص من النيجيري جونيور أجايي في الميركاتو الشتوي بدلًا من أزارو الذي سيحصل على فرصة جديدة حتى يناير من أجل تسويقه وبيعه في المستقبل.
وترفض لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة طه إسماعيل بقاء أجايي مع الفريق بسبب أزماته الكثيرة وتراجع مستواه الفني مع الفريق الأحمر والتفرغ للبحث عن عروض عربية وأوروبية للرحيل عن الأهلي في الموسم المقبل بسبب تجميده على مقاعد البدلاء.
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طلب جهاز الكرة بالنادى الأهلى من إدارة النادى البحث عن عرض لرحيل النيجيرى جونيور أجاى، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالمارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل التعاقد مع مهاجم أخر مميز.
ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويمر جونيور أجايي لاعب فريق النادي الأهلي بمرحلة من التجاهل داخل الفريق منذ عهد مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق الأحمر ابتعد بسببها عن المشاركة في المباريات المحلية والإفريقية وبات مهدد بالرحيل عن المارد الأحمر.
لجنة التخطيط للكرة بالقلعة الحمراء برئاسة طه إسماعيل استقر على رحيل أجايي عن الفريق الأحمر من أجل إفساح المجال للتعاقد مع مهاجم إفريقي سوبر في الميركاتو الشتوي وتدعيم الفريق في الفترة القادمة.
وجاء ذلك من جانب لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي بعد فشل لجنة التعاقدات بالنادي الأحمر برئاسة أمير توفيق في تسويق المغربي وليد أزارو في الدوريات العربية أو الأورويبة للتعاقد مع مهاجم إفريقي جديد، لتستقر اللجنة على ضرورة التخلص من النيجيري جونيور أجايي في الميركاتو الشتوي بدلًا من أزارو الذي سيحصل على فرصة جديدة حتى يناير من أجل تسويقه وبيعه في المستقبل.
وترفض لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة طه إسماعيل بقاء أجايي مع الفريق بسبب أزماته الكثيرة وتراجع مستواه الفني مع الفريق الأحمر والتفرغ للبحث عن عروض عربية وأوروبية للرحيل عن الأهلي في الموسم المقبل بسبب تجميده على مقاعد البدلاء.
أجايي يقترب من الرحيل عن الأهلي
طلب جهاز الكرة بالنادى الأهلى من إدارة النادى البحث عن عرض لرحيل النيجيرى جونيور أجاى، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالمارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل التعاقد مع مهاجم أخر مميز.
وجاء لجنة الكرة بضرورة عرض اللاعب للبيع، فى ظل وجود كثافة فى مركز تحت رأس الحربة بالأهلى، بالإضافة إلى تراجع أداء أجايى الفنى.
ويبحث الأهلى عن عرض خارجى للمحترف النيجيرى، حاليًا، للموافقة على رحيله.
ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا.