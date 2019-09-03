رياضة | المهاجم الإفريقي يهدد بقاء أجايي مع الأهلي

ويمر جونيور أجايي لاعب فريق النادي الأهلي بمرحلة من التجاهل داخل الفريق منذ عهد مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق الأحمر ابتعد بسببها عن المشاركة في المباريات المحلية والإفريقية وبات مهدد بالرحيل عن المارد الأحمر.



لجنة التخطيط للكرة بالقلعة الحمراء برئاسة طه إسماعيل استقر على رحيل أجايي عن الفريق الأحمر من أجل إفساح المجال للتعاقد مع مهاجم إفريقي سوبر في الميركاتو الشتوي وتدعيم الفريق في الفترة القادمة.