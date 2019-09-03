رياضة | غموض موقف الطائرة الخاصة في رحلة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غموض موقف الطائرة الخاصة في رحلة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي إن النادي لم يُحدد حتى الآن طريقة سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى غينيا لمواجهة كانو سبورت.

وتطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى غينيا يوم 11 من سبتمبر الجاري استعدادًا لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف مرجان في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي": "لم نحدد حتى هذه كيفية سفر بعثة الفريق الأول سواء بطيران عادي أو طائرة خاصة.. نعمل داخل النادي على توفير جميع سُبل الراحة للفريق قبل المواجهات في إفريقيا".

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وحول الملاعب التي سيخوض عليها الفريق مبارياته في الدوري أو دوري أبطال إفريقيا قال مرجان :"أخطرنا اتحاد الكرة بتحديد ملاعب استاد القاهرة والسلام وبرج العرب بالترتيب لاستضافة مباريات الفريق محليًا وإفريقيًا".

ومن المقرر أن يسبق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وسمير عدلي المدير الإداري بعثة الأهلي إلى غينيا بـ48 ساعة من أجل الاطمئنان على كافة الأمور الخاصة هناك من فنادق ومقر الإقامة وملاعب التدريب.

والجدير بالذكر أن مباراة الأهلي أمام كانو سبورت الغيني ستكون المهمة الأولى للسويسري رينيه فايلر كمديرًا فنيًا لفريق الكرة خلفًا للمقال مارتن لاسارتي.

وكان الأهلي قد قدم فايلر في مؤتمر صحفي أمس بعدما تعاقد معه رسميًا لتدريب الفريق لمدة موسم قابل للتجديد باتفاق الطرفين.