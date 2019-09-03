رياضة | الحمام يضم عفروتو لاعب المقاصة

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نجح نادي الحمام بقيادة عدلي رسلان رئيس النادي في التعاقد مع مصطفي محمود رمضان الشهير بمصطفي عفروتو الظهير الأيمن لفريق مصر المقاصة 97في خامس صفقات الفريق إستعدادا للموسم الجديد.

جاء التوقيع في حضور إبراهيم رسلان مسئول التعاقد بالنادي وعزت منصور عضو مجلس الإدارة وأحمد عاشور إداري الفريق.

وكان قد أعلن نادي الحمام التعاقد مع محمود زناتي مهاجم نادي الشمس وعبد الرحمن كاستيلو لاعب حرس الحدود ومحمد العزب لاعب وسط النصر القاهري وإسلام الحريري حارس مرمي مركز شباب الحمام ويسعي نادي الحمام للتعاقد مع أكثر من لاعب مميز خلال الفترة القادمة لتكوين فريق مميز للموسم الجديد بعد الإستغناء عن أكثر من لاعب أساسي بالفريق في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بإنتقال محمود الحضري حارس الفريق لنادي بني سويف ومؤمن فكري كابتن الفريق لنادي المنصورة وهشام أحمد لنادي دكرنس ورحيل محمود عثمان وحسن علي ومحمد عاطف ومحمد تاحا بعد إنتهاء عقودهم رسميا مع الفريق.

يذكر أن نادي الحمام بدأ فترة إعدادة للموسم الجديد في الخامس عشر من يوليو بعد الإعلان عن الجهاز الفني الجديد الذي يتكون من: أحمد فكري الصغير مديرا فنيا ،سيد إبراهيم مدرب ،عادل عبد العزيز مدرب ، علي شمس مدرب أحمال ، محمد جمعة مدرب حراس المرمي ،سيد زهران مديرا للكرة، أحمد عاشور مدير إداري، هاني زيتونه مسئول معدات، إبراهيم عبد الله مسئول معدات.

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وخلال فترة إعدادة خاض الفريق 8مباريات ودية حتي الأن بدأها مع أسوان وخسر بهدف نظيف وفاز في الثانية علي برج العرب بهدف نظيف وفي ثالث مواجهاتة حقق الفوز علي البنك الأهلي بهدفين نظيفين وفاز في رابع مبارياتة أمام مركز شباب الحمام 2/3 وخسر من أبو قير للأسمدة 2/4 وخسر من سيراميكا 1/4 وخسر من اف سي مصر 1/2 قبل أن يخسر في أخر مبارياتة أمام بني سويف أحد فرق محجموعة الصعيد 0/3 .

ويواجه الحمام نظيره فاركو يوم الإثنين 10 سبتمبر بملعب فاركو قبل أن يدخل الفريق في معسكر مغلق وجاري المفاضلة بين الإسكندرية والإسماعيلة لإقامة معسكر الفريق.

وكان قد أعلن نادي الحمام عبر صفحتة الرسمية قيد 10 لاعبين في قائمتة الأولي والتي ضمت أحمد الدماطي، وليد إبراهيم ، ضياء مسعود ، محمد حفظي، مهنا منصور ، الدسوقي مسعد ، أحمد سمير الفار، محمد جمال السيسي، يايا كونية، محمد شعبان.

يذكر أن نادي الحمام أحد أندية المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية وأنهي الموسم الماضي في المركز العاشر .