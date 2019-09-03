رياضة | غدا .. انتهاء التصويت لاختيار افضل رياضى خماسي حديث فى العالم 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا .. انتهاء التصويت لاختيار افضل رياضى خماسي حديث فى العالم 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتهى غدا الاربعاء التصويت فى استفتاء الاتحاد الدولى للخماسي الحديث لاختيار افضل رياضى للعبة فى العالم عام 2019 .

وفتح الاتحاد الدولى للعبة التصويت فى الاستفتاء العالمى للجماهير من كل انحاء العالم عبر موقعه الالكترونى الرسمي https://uipmawards.com/ لاختيار افضل ناشئ وناشئة وافضل لاعب ولاعبة للعمومى رجال وسيدات .

واختير بطل مصر العالمى فرعون الخماسي الحديث صاحب ال 19 عاما احمد الجندى ضمن المرشحين بقائمتى الناشئين والكبار لنيل جائزة الافضل . Advertisements

وحقق الجندى خلال العام الحالى ذهبية بطولة كأس العالم التى اقيمت بالقاهرة ثم الفضية والمركز الثانى فى بطولة العالم للناشئين .

ويتنافس الجندى فى قائمة الناشئين لاعبين من سبع دول أخرى هم لوكاس جوتكوفسكى بولندا و ايفان كاماتشو بيلاروسيا و كيم ووشول كوريا الجنوبية وموريشيا جين بابتيستى فرنسا و اندريا زيف روسيا و هيرنانديز ايمليانو المكسيك و ماتيو تشيشنللى ايطاليا .

وتبدو فرص الجندى افضل فى قائمة الناشئين لاسيما وانه الحائز على نفس اللقب فى العام الماضى وأن كانت حظوظه مع الكبار قائمة ايضا وسيحسم التصويت الجماهيرى النتيجة التى ستميل كفتها تجاه الاقدر على حشد اصوات محبيه وجماهير بلاده للتصويت لصالحه فى هذا الاستفتاء.