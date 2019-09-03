رياضة | 'سايكو' و 'داوودا' في صفوف المنيا رسميا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'سايكو' و 'داوودا' في صفوف المنيا رسميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور محمد عليان مدير الكرة بنادي المنيا عن اتمام التعاقد مع لاعبين افريقيين خلال فترة المعسكر التي قضاها الفريق بالقاهرة بعد التأكد من المستوى الجيد للاعبين ومشاركتهم في غالبية المباريات الودية.

وكشف عليان عن أسماء اللاعبين الذين تم التعاقد معهم وهم 'سايكو' ويلعب في مركز الظهير الأيسر ، وكذلك 'داوودا' لاعب خط الوسط ، وقد شاركا في عدد من المباريات التي لعبها فريق المنيا أمام طلائع الجيش والشرقية للدخان و كوكاكولا ، واتحاد الشرطة على هامش معسكر القاهرة، وأشاد المدير الفني بمستوى اللاعبين، مؤكدا أنه يتم السعي الآن لضم رأس حربه قوي خلال الفترة القادمة.

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وقال مدير الكرة إن المعسكر حقق الهدف منه، وظهر ذلك من خلال الروح القوية بين اللاعبين ومدى التفاهم بينهم وبين الجهاز الفني في تنفيذ المطلوب منهم سواء في فترة التدريب أو المباريات، الأمر الذي سينعكس على أداء الفريق في المباريات الرسمية مع بداية الموسم، متمنيا دعم الجماهير للفريق خلال الفترة المقبلة للدخول في الموسم الجديد بمعنويات مرتفعة.

وكان فريق المنيا، قد خاض عده لقاءات تجريبيه قبل معسكر القاهره ، حيث لعب فريق المنيا 5 مباريات وديه ، اثنان منهم مع فريق الناشئين ، واثنان اخرين مع فريق القوصيه ،انتهت المباراه الأولي بينهم بالتعادل ، والمباراه الثانيه نجح الفريق المنياوي في تحقيق الفوز بها ،ثم لقاءا اخر مع فريق اسمنت أسيوط ، والتي أقيمت في ملعب أسمنت اسيوط ،والتي انتهت بفوز فريق اسمنت أسيوط ، كما خاض الفريق 4 مباريات في معسكر القاهره ، احدهما مع فريق طلائع الجيش ، والتي انتهت بفوز فريق طلائع الجيش بهدف نظيف ، كما خاض لقاءا اخر مع فريق الشرقيه للدخان، بقياده المدير الفني الكابتن علاء ابراهيم، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، كما نجح فريق نادي المنيا من تحقيق فوزا مهما علي كوكاكولا بهدف نظيف في لقاءا ثالث، واختتم معسكره بتعادل ايجابي بهدف لمثله، مع فريق اتحاد الشرطه.

وكان نادي المنيا قد تعاقد مع 9 لاعبين، من بينهم احمد كاستيلو، وبدوي عاشور، وصالح موسي، ومصطفي كزلوف، واحمد رجب، وعلي دياب، ومحمد ثروت، وعباس مصطفي ثم الاثنان الافارقه وهم سايكو وداوودا