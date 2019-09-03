رياضة | مجلس الجبلاية يفاجئ الزمالك قبل مواجهة بيراميدز بالكأس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الجبلاية يفاجئ الزمالك قبل مواجهة بيراميدز بالكأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، حضور المجلس بالكامل لمباراة بيراميدز سبورت والزمالك، في نهائي كأس مصر.

ويأتي رغبة المجلس في التواجد بأرضية ملعب المباراة، لرغبته في تسليم كأس البطولة للفائز خاصة أنه الحدث الأول منذ توليهم المسئولية الشهرالماضي.

ومن المنتظر أن يدير المباراة طاقم تحكيم أوروبي بناء على طلب الزمالك، على أن يتولى جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام، مخاطبة الاتحادات الأوروبية لترشيح طاقم تحكيمي بعد الاستقرار على الموعد النهائي للمبارة النهائية.

وحقق نادي بيراميدز فوزا مستحقا على نظيره بتروجيت بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الإثنين على ملعب بتروسبورت، في نصف نهائي بطولة كأس مصر ليتأهل الفريق إلى نهائي المسابقة.

جاءت ثنائية بيراميدز بواسطة كل من إيريك تراوري في الدقيقة 16 قبل أن يضاعف إبراهيم حسن الهدف الثاني في الدقيقة 44 وأضاع أحمد عفيفي لاعب بتروجيت ركلة جزاء في الدقيقة 39.

وعبر بيراميدز بهذا الفوز إلى نهائي بطولة كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه ، ليضرب موعدا ناريا مع الزمالك والذي تغلب على نظيره الاتحاد السكندري بهدف نظيف في نصف النهائي الأول.

وخاض الفرنسي سيباستيان ديسابر المباراة بتشكيل مكون :

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حراسة المرمى : مهدي سليمان

خط الدفاع : رجب بكار - علي جبر - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - إيريك تراوري - عمر جابر - إبراهيم حسن - إسلام عيسى

خط الهجوم : جون أنطوي.

وتأهل الزمالك النهائية لبطولة كأس مصر للمرة الـ 40 في تاريخه، وذلك بعدما تغلب على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 1 / 0 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على استاد "الإسماعيلية" ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة المحلية.

وانتهي الوقت الأصلي لمباراة الزمالك والإتحاد السكندري بالتعادل السلبي بين الفريقين ليتم الذهاب للأشواط الإضافية، والذي حسمها الفارس الأبيض بهدف سجله (مصطفي محمد) في الدقيقة 99 ليصعد بالفريق الأبيض للمباراة النهائية.

ويلتقي بيراميدز الزمالك، مساء يوم الأحد 8 سبتمبر الجاري، في نهائي كأس مصر.