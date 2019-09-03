رياضة | وليد أزارو والأهلي.. طريق مسدود والرحيل المجاني "مرفوض"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وليد أزارو والأهلي.. طريق مسدود والرحيل المجاني "مرفوض" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه مسؤولو النادي الأهلي صدمة قوية إلى المغربي وليد أزارو مهاجم القلعة الحمراء فيما يتعلق برحيله عن الفريق الأحمر سواء في فترة الانتقالات الصيفية الجارية أو فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

الأهلي يرفض رحيل وليد أزارو مجانا

وأوصت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة طه إسماعيل برحيل المغربي وليد أزارو والتعاقد مع مهاجم إفريقي سوبر لتدعيم خط دفاع القلعة الحمراء في الموسم المقبل.

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ومنح الأهلي الضوء الأخضر للمغربي وليد أزارو بالسفر إلى المغرب والبحث عن عرض رسمي سواء عربي أو أوروبي من أجل الرحيل عن النادي الأحمر في الميركاتو الصيفي الحالي.

وفشل المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي في إيجاد عرض رسمي سواء من الدوريات العربية أو الأوروبية للرحيل عن الفريق على الرغم من الحديث عن اهتمام السد والغرافة القطريين بالتعاقد معه بشكل رسمي.

المغربي وليد أزارو فاجأ مسؤولي النادي الأهلي بطلب الرحيل بشكل مجاني في الميركاتو الشتوي المقبل في شهر يناير في حال فشل وصول عرض رسمي للنادي لدراسته، الأمر الذي رفضه النادي الأهلي وأبلغ اللاعب بأن هذا الأمر مستبعد تمامًا خاصة بعد رفض العرض الصيني الذي وصل إلى 10 مليون دولار في وقت سابق.

وتمسك النادي الأهلي بالحصول على مبلغ مليوني دولار أو مليون و700 ألف دولار من أجل السماح للمغربي وليد أزارو مهاجم الفريق بالرحيل عن الفريق سواء في الميركاتو الصيفي أو الشتوي المقبل، رافضًا الأهلي فكرة رحيل المغربي أزارو بشكل مجاني عن المارد الأحمر.