رياضة | الأهلي يختبر ظهيره الأيسر طبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يختبر ظهيره الأيسر طبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي قبل انطلاق تدريب الفريق الأحمر اليوم الثلاثاء على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويواصل الأهلي تدريباته بشكل يومي على استاد مختار التتش في إطار الاستعداد لمواجهة كانو سبورت الغيني.

ويعاني وحيد من كدمة في الكاحل تسببت في غيابه عن مران الفريق الأحمر أمس الاثنين والذي قاده السويسري رينيه فايلر في أول تدريب له كمدير فني لفريق الأهلي.

ويحسم الفحص الطبي لمحمود وحيد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء من عدمها.

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وكان وحيد قد شارك مع الأهلي كأساسي في المباراة الماضية أمام إطلع بره من جنوب السودان في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال إفريقيا عقب تخطيه عقبة نظيره إطلع بره بطل جنوب السودان بنتيجة 13-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني يوم 14 من سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 من البطولة الإفريقية.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الأهلي يوم 11 من الشهر الجاري إلى غينيا الاستوائية استعدادًأ لمواجهة كانو سبورت.