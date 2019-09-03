رياضة | فينيسيوس يهرب من مدريد إلى البرازيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فينيسيوس يهرب من مدريد إلى البرازيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يمكن تعطي العطلة الدولية فرصة لفينسيوس لإعادة التعيين إنه مدرج في تشكيلة البرازيل في مباراته ضد كولومبيا (7 سبتمبر) وبيرو (11 سبتمبر) ويهرب الى معسكر منتخب بلاده لانه يريد دقائق من المشاركة مع البرازيل يمكن أن يمنحه الطاقة المتجددة التي يحتاجها لتحقيق أهدافه لهذا الموسم، والتي هي أسس نفسه كبداية منتظمة لريال مدريد وللبناء على تلك العلامات التي أظهرها في الموسم الماضي قبل أن يصاب.
لن يكون الأمر سهلاً عندما يحول فينسيوس إلى اليمين أمام زين الدين زيدان خيارات أخرى، لذلك يحتاج البرازيلي إلى الاستفادة من أي فرصة يحصل عليها.
قد يكون هذا العطلة الدولية إحدى تلك الفرص يمكنه اللعب وإقناع البرازيل لإقناع زيدان بأن لديه ما يقدمه.