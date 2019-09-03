رياضة | فينيسيوس يهرب من مدريد إلى البرازيل

أوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن بداية صعبة في بداية موسم 2019/20 لريال مدريد بعد إصابة إيدن هازارد في المباراة الافتتاحية في دوري الدرجة الأولى في دوري الدرجة الأولى امام سيلتا فيجو حيث شارك فينسيوس كبديل.

بالكاد كان فينسيوس قادرًا على التأثير على هجوم الفريق، ومحاولة التأثير في فترة قصيرة، عانى قراره حتى الآن، إنه بعيد عن الشاب البرازيلي أن ملعب سانتياغو بيرنابيو.

يمكن تعطي العطلة الدولية فرصة لفينسيوس لإعادة التعيين إنه مدرج في تشكيلة البرازيل في مباراته ضد كولومبيا (7 سبتمبر) وبيرو (11 سبتمبر) ويهرب الى معسكر منتخب بلاده لانه يريد دقائق من المشاركة مع البرازيل يمكن أن يمنحه الطاقة المتجددة التي يحتاجها لتحقيق أهدافه لهذا الموسم، والتي هي أسس نفسه كبداية منتظمة لريال مدريد وللبناء على تلك العلامات التي أظهرها في الموسم الماضي قبل أن يصاب.

لن يكون الأمر سهلاً عندما يحول فينسيوس إلى اليمين أمام زين الدين زيدان خيارات أخرى، لذلك يحتاج البرازيلي إلى الاستفادة من أي فرصة يحصل عليها.

قد يكون هذا العطلة الدولية إحدى تلك الفرص يمكنه اللعب وإقناع البرازيل لإقناع زيدان بأن لديه ما يقدمه.