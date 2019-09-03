رياضة | صحيفة إسبانية تفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن صفقات الريال وبرشلونة المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة إسبانية تفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن صفقات الريال وبرشلونة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت صحيفة "آس" الإسبانية مفاجأة بالنسبة لجماهير برشلونة وريال مدريد بشأن ميركاتو صيف عام 2020، بعد غلق باب الانتقالات الصيفية. وذكرت صحيفة AS المدريدية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء: "جمهور البارسا والريال على موعد مع صيف 2020 حار جدا منذ الأن بعنوان "سنكمل ..".

وكان ريال مدريد فشل في التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد ، في حين فشل برشلونة في ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

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أول رد فعل من نجوم البرازيل بعد فشل برشلونة في ضم نيمار