رياضة | صحيفة إسبانية تفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن صفقات الريال وبرشلونة المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة إسبانية تفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن صفقات الريال وبرشلونة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فجرت صحيفة "آس" الإسبانية مفاجأة بالنسبة لجماهير برشلونة وريال مدريد بشأن ميركاتو صيف عام 2020، بعد غلق باب الانتقالات الصيفية.
وذكرت صحيفة AS المدريدية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء: "جمهور البارسا والريال على موعد مع صيف 2020 حار جدا منذ الأن بعنوان "سنكمل ..".
وكان ريال مدريد فشل في التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد ، في حين فشل برشلونة في ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا.
أول رد فعل من نجوم البرازيل بعد فشل برشلونة في ضم نيمار
حرص نجوم منتخب البرازيل على استقبال نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في معسكر البرازيل، وذلك بعد فشل صفقة انتقال اللاعب إلى صفوف برشلونة الإسباني.
واستقبل لاعبو البرازيل زميلهم نيمار استقبالا مميزا حيث رحبوا به ، وأشادوا به ووجهوا له رسائل إيجابية خاصة أن اللاعب كان يعاني الفترة الماضية بسبب ابتعاده عن الملاعب.
وكان باريس سان جيرمان رفض عرضا من برشلونة لضم نيمار، حيث طلب الباريسيون مبلغ مالي يقدر بـ 150 مليون يورو بالإضافة ضم كل من الكرواتي إيفان راكيتيتش والفرنسيين توديبو وعثمان ديمبلي.