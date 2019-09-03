شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يقرر ترحيل ثنائي «تنس الطاولة» بالأهلي من المغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ترحيل الثنائي خالد عصر وعمر بدير، لاعبا فريق تنس الطاولة المتواجد حاليًا في المغرب للمشاركة في البطولة العربية، إلى القاهرة، وإيقافهما وإحالتهما للتحقيق، وذلك نظرًا لإساءة كلاهما للآخر أثناء مشادة كلامية بينهما في فندق الإقامة، في مشهد لا يتفق مع قيم ومبادئ الأهلي، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للنادي.

وقال الموقع إن رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي بالأهلي، تلقى اتصالًا هاتفيًا من أشرف عبدالفتاح، المدير الفني للفريق، بكل تفاصيل الواقعة، ورفع مدير النشاط الرياضي الأمر إلى محمود الخطيب، رئيس النادي، والذي قرر على الفور ترحيل اللاعبين وحرمانهما من المشاركة في البطولة العربية، ومثولهما للتحقيق للحفاظ على تقاليد الأهلي.