شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يقرر ترحيل ثنائي «تنس الطاولة» بالأهلي من المغرب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قرر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ترحيل الثنائي خالد عصر وعمر بدير، لاعبا فريق تنس الطاولة المتواجد حاليًا في المغرب للمشاركة في البطولة العربية، إلى القاهرة، وإيقافهما وإحالتهما للتحقيق، وذلك نظرًا لإساءة كلاهما للآخر أثناء مشادة كلامية بينهما في فندق الإقامة، في مشهد لا يتفق مع قيم ومبادئ الأهلي، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للنادي.
وقال الموقع إن رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي بالأهلي، تلقى اتصالًا هاتفيًا من أشرف عبدالفتاح، المدير الفني للفريق، بكل تفاصيل الواقعة، ورفع مدير النشاط الرياضي الأمر إلى محمود الخطيب، رئيس النادي، والذي قرر على الفور ترحيل اللاعبين وحرمانهما من المشاركة في البطولة العربية، ومثولهما للتحقيق للحفاظ على تقاليد الأهلي.
كانت هذه تفاصيل خبر الخطيب يقرر ترحيل ثنائي «تنس الطاولة» بالأهلي من المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.