برشلونة يواصل تدريبات بدون ميسي وديمبلي

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

يواصل فريق برشلونة، صباح اليوم الثلاثاء، مرانه باللاعبين المتاحين مع غياب الدوليين؛ للمشاركة مع منتخبات بلادهم، خلال فترة التوقف الدولية.



وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إنَّ الظهير الأيسر جونيور فيربو، الذي عانى من شد في الرباط الجانبي للركبة اليسرى وغاب عن مواجهة أوساسونا، بدأ في خوض تدريبات فردية على العشب بعيدًا عن المجموعة.

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وفي سياق منفصل، لم يظهر كل من ليونيل ميسي، وعثمان ديمبلي، ولويس سواريز، ونيتو، في التدريبات، وواصلوا عملهم في صالة الألعاب الرياضية للتعافي من إصاباتهم.

وضم إرنستو فالفيردي، مدرب الفريق للمران، عددًا من لاعبي الشباب، وهم سيرجي بويج، وأنسو فاتي، ورامون فيلا.

وسيواصل برشلونة، تدريباته في انتظار عودة الدوليين، للتحضير لمواجهة فالنسيا بالليجا، ثم بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.