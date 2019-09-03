دي يونج يجدد ثقة مدرب برشلونة في أدائه

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019
أكد الهولندي دي يونج، لاعب فريق برشلونة الاسباني، انه على ثقة بتقديم افضل مالديه خلال الموسم الجاري، في ظل اعتماد المدرب عليه.
يرى الهولندي فرينكي دي يونج لاعب خط وسط برشلونة، أنه قادر على الظهور بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة مع الفريق الكتالوني.
ودفع إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، بدي يونج المنضم هذا الصيف من صفوف أياكس أمستردام، أساسيًا في أول 3 جولات للبارسا في الليجا حتى الآن، وترك الكرواتي إيفان راكيتيتش على مقاعد البدلاء.
وقال دي يونج، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أنا وافد جديد على برشلونة، ولعبت أساسيًا في المباريات الثلاث من الموسم، على الرغم من وجود العديد من لاعبي الوسط، وأعتقد أنني قادر على اللعب بشكل أفضل مما ظهرت به حتى الآن".
وأضاف: "علي أن أتطور في أي مركز ألعب به، وأنا سعيد بكوني ألعب وأشارك، وأريد أن أثبت قدماي في التشكيلة الأساسية لبرشلونة".
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