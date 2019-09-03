رسالة خاصة من ايكاردي إلى جماهير انتر ميلان بعد رحيله

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019
ايكاردي
وجه الارجنتيني ماورو ايكاردي، لاعب باريس سان جيرمان الجديد، رسالة إلى جماهير انتر ميلان الايطالي، عقب رحيله خلال الانتقالات الصيفية الحالية بنظام الإعارة.
وجاءت رسالة إيكاردي نقلا عن موقع جيانلوكا دي مارزيو، عبارة عن تذكير جماهير الإنتر بعدد المباريات التي خاضها والأهداف التي سجلها والأهداف التي صنعها، مع عبارة: شكرا على كل شيء، إلى اللقاء".
وشارك إيكاردي في 219 مباراة خلال ستّ سنوات، مسجلا 124 هدفا وصانعا 39.
وجاء رحيل إيكاردي عن الإنتر بعد أشهر طويلة من الصراع مع إدارة النادي، بدأت في منتصف الموسم الماضي بعدما جُرّد من شارة القيادة وتم إستبعاده كذلك عن إستعدادات الفريق للموسم الجديد من قبل المدرب أنتونيو كونتي، بسبب تصريحات زوجته ووكيلة أعماله واندا نارا.
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