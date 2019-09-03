باريس سان جيرمان يسخر من نيمار بعد إعلان بقاءه في الفريق

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

حاول البرزايلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان في الفترة الماضية بالضغط من أجل العودة إلى برشلونة طوال الصيف ولكن دون جدوى.



على الرغم من الجهود التي بذلها أصحاب عمله السابقون للتوصل إلى اتفاق مع أبطال الدوري الفرنسي ، سيضطر نيمار إلى البقاء في Parc des Princes.

ليس هناك شك في أن قلبه مستعد للعب مع برشلونة مرة أخرى في أقرب وقت ممكن ، لذلك فمن المؤكد أنها مسألة وقت فقط قبل إحياء الملحمة.

في الوقت الحالي ، على الرغم من ذلك ، تم تعيين نيمار لموسم ثالث في العاصمة الفرنسية.

مما لا شك فيه أن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا سيصاب بخيبة أمل من النتيجة نظرًا لمدى عانى من الإصابات والقضايا خارج الملعب منذ تبديله البالغ 200 مليون جنيه إسترليني في عام 2017.

كان العديد من المشجعين حريصين على رؤية الجزء الخلفي من لاعب رأوه خائناً أيضًا ، حيث عرضوا لافتات مهينة تجاه نيمار في المباريات هذا الموسم.

بينما يواجه البرازيلي على الأرجح طريقًا طويلًا لاستردادها بين المؤيدين ، فإن موقفه داخل تشكيلة باريس سان جيرمان أقل وضوحًا.

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وقفت أمثال كيليان مبابي وماركو فيراتي إلى جانب نيمار منذ انضمامه إلى النادي ، مما يشير إلى أنه ليس منبوذاً بالكامل.

ومع ذلك ، عندما أعلن نيمار يوم السبت الماضي أنه لن يغادر باريس سان جيرمان في نافذة النقل مغلقة ، قوبل خبره برد فعل مثير للإعجاب.

ووفقًا لرئيس تحرير محمد بو حفصي في صحيفة RMC Sport ، سخر اللاعبون من أغلى لاعب كرة قدم على الإطلاق من خلال تكرار عبارة "se queda" (يبقى) عدة مرات.

تشير هذه العبارة إلى أن جيرارد بيكيه نشر صورة لنفسه ونيمار على إنستغرام في يوليو 2017 مع التعليق "se queda" ، فقط لتوقيع الأخير لناديه الحالي بعد بضعة أسابيع.

بالنظر إلى مدى يأسه للانضمام إلى برشلونة هذا الصيف ، فإن سماع تلك الكلمات يجب أن يكون قد تألم قليلاً.

نيمار ليس جاهزًا بعد للعودة إلى الملاعب في باريس سان جيرمان بينما كان يمرض في كاحله في مباراة دولية ودية أمام قطر في يونيو.

لم يؤثر غيابه على فريق توماس توشيل كثيرًا حتى الآن في هذه الحملة ، لكن سجله في دوري الدرجة الأولى الفرنسي غير كامل بالفعل بعد خسارته 2-1 أمام رين قبل أسبوعين.