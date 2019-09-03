ابن شريفية وكشريدة يخرجان من تشكيلة تونس بسبب الإصابة

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019
أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء خروج معز بن شريفية حارس مرمى الترجي ووجدي كشريدة مدافع النجم الساحلي من تشكيلة المنتخب الوطني قبل مواجهة موريتانيا وساحل العاج وديا بسبب الإصابة.
وقال الاتحاد التونسي في بيان إن الفحوص الطبية أظهرت إصابة بن شريفية في العضلة الضامة اليمنى بينما يعاني كشريدة من مشكلة في ركبته اليسرى.
واستدعى منذر الكبير مدرب منتخب تونس عاطف الدخيلي حارس مرمى الافريقي بدلا من بن شريفية وحمزة المثلوثي ظهير أيمن الصفاقسي ليحل مكان كشريدة.
ويستضيف منتخب تونس نظيره الموريتاني يوم الجمعة على استاد رادس الأولمبي بينما يسافر لمواجهة ساحل العاج في فرنسا بعدها بأربعة أيام.
وتستعد تونس لبداية مشوارها في تصفيات كأس الأمم في المجموعة العاشرة التي تضم ليبيا وتنزانيا وغينيا الاستوائية.
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