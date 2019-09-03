للمرة الـ 10 رونالدو يفوز بجائزة لاعب العام في البرتغال

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

حصد كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي جائزة أفضل لاعب برتغالي لعام 2010 للمرة العاشرة.



جمع مهاجم يوفنتوس أحدث تكريم فردي له في حفل كويناس دي أورو السنوي في لشبونة مساء الاثنين.

وقال رونالدو في خطابه: "هذا العالم سريع للغاية ، مع وسائل الإعلام الاجتماعية ، والصحافة ، لقد كان وحشيًا".

لقد كانت سنة معقدة للغاية على المستوى الشخصي. لا تدع أحدا يسحبك.

"لا يسعني إلا أن أذكر أن سبورتنج يستحق جائزة صغيرة. في المرة القادمة."

واجه رونالدو منافسة شديدة على الجائزة.

خاض كل من أتلتيكو مدريد جواو فيليكس وبرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي ولاعب خط الوسط في سبورتنج لشبونة برونو فرنانديز وولفز روبن نيفيس.

لكن الجائزة ذهبت إلى رونالدو بعد أن ساعد يوفنتوس في الفوز باللقب الثامن على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

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أرسل المدير السابق لمانشستر يونايتد السير أليكس فيرجسون رسالة رونالدو الحميمة.

سيطر اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا على ليلة توزيع الجوائز منذ عام 2007 ، حيث حصل على الجائزة الرئيسية في كل عام منذ ذلك الحين باستثناء عامي 2010 و 2014.

في تلك السنوات ، نجح سيماو وبيبي على التوالي.

يأمل رونالدو أن يكون هذا هو أول لاعب في طريقه مع استمرار موسم الجوائز.

غاب عن جائزة أفضل لاعب في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، والتي ذهبت إلى مدافع ليفربول فيرجيل فان دييك ، لكن تم ترشيحه بين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم.

سيتنافس رونالدو على الشرف الفردي مع فان دييك وبرشلونة ليونيل ميسي. سيتم الإعلان عن الفائز في 23 سبتمبر في حفل في ميلانو.

في مكان آخر ، فازت جيسيكا سيلفا من ليون بجائزة أحسن لاعب في العام.

تمتعت بنفيكا بأمسية ناجحة بشكل كبير ، حيث فازت فرق الرجال والسيدات بفريق العام.

حصل برونو لاجي مدرب بنفيكا على جائزة مدرب كرة القدم للذكور لهذا العام ، كما حصل ميغيل سانتوس على لقب أفضل مدرب للعام لجهوده مع براغا.