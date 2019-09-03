سانشيز يرتدي قميص ايكاردي في انتر ميلان 

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019
كشف نادي الإنتر الإيطالي عبر حسابه الرسمي في وسيلة التواصل الإجتماعي تويتر أن نجمه التشيلي أليكسيس سانشيز Alexis Sánchez سوف يرتدي القميص رقم 7 مع النيراتزوري هذا الموسم، وذلك بعد رحيل الأرجنتيني ماورو إيكاردي إلى باريس سان جيرمان.
وكان سانشيز قد إنضم إلى الإنتر خلال فترة سوق الإنتقالات الصيفية قادما من مانشستر يونايتد بنظام الإعارة، ليعود إلى الكالتشيو من جديد بعد أن لعب سابقًا في صفوف أودينيزي.
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