سانشيز يرتدي قميص ايكاردي في انتر ميلان 

Advertisements Advertisements الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 كشف نادي ​الإنتر الإيطالي​ عبر حسابه الرسمي في وسيلة التواصل الإجتماعي تويتر أن نجمه التشيلي ​أليكسيس سانشيز​ Alexis Sánchez سوف يرتدي القميص رقم 7 مع النيراتزوري هذا الموسم، وذلك بعد رحيل الأرجنتيني ماورو إيكاردي إلى باريس سان جيرمان.

Advertisements وكان سانشيز قد إنضم إلى الإنتر خلال فترة سوق الإنتقالات الصيفية قادما من مانشستر يونايتد بنظام الإعارة، ليعود إلى الكالتشيو من جديد بعد أن لعب سابقًا في صفوف أودينيزي. Advertisements Advertisements

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