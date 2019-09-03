نادال يصعد لدور الثمانية بفلاشينج ميدوز وزفيريف يودع البطولة

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

كتب وكالات

صعد النجم الإسباني رافاييل نادال المصنف الثاني على العالم إلى دور الثمانية ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز) بعدما تغلب على الكرواتي مارين سيليتش 6 / 3 و3 / 6 و6 / 1 و6 / 2 مساء الاثنين (صباح الثلاثاء بتوقيت جرينيتش) ضمن منافسات الدور الرابع للبطولة.

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وصعد نادال بذلك إلى دور الثمانية للمرة 40 في سجل مشاركاته ببطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى، وللمرة التاسعة في بطولة أمريكا المفتوحة.

ولم يتبق من المصنفين ال12 الأوائل للبطولة سوى ثلاثة لاعبين فقط مستمرين في المنافسات، حيث خرج الألماني ألكسندر زفيريف المصنف السادس للبطولة من منافسات الدور الرابع بعدما تغلب عليه دييجو شوارتزمان 3 / 6 و6 / 2 و6 / 4 و6 / 3 ، وسيلتقي الأرجنتيني شوارتزمان النجم الإسباني نادال في دور الثمانية.

كذلك صعد الإيطالي ماتيو بيرتيني إلى دور الثمانية بالفوز على الروسي أندريه روبليف 6 / 1 و6 / 4 و7 / 6 (8 / 6)، وسيلتقي في مباراته المقبلة الفرنسي جايل مونفيس المصنف 13 للبطولة والذي تأهل بالفوز على الإسباني بابلو أندوخار 6 / 1 و6 / 2 و6 / 2 ، ليكون الصعود التاسع له إلى دور الثمانية ببطولات "جراند سلام".